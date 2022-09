Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 ’90, gli ospiti e la scaletta dei cantanti in diretta su Rai 1 con Amadeus La seconda puntata di Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80 e…’90, la trasmissione condotta da Amadeus andrà in onda sabato 24 settembre: ecco gli ospiti e la scaletta di questa sera.

A cura di Redazione Music

Amadeus (foto di Marco Rossi per Ufficio Stampa Rai)

Registrato il 13 settembre in un'Arena di Verona completamente piena, questa sera, 24 settembre andrà in onda la seconda puntata di Arena Suzuki – chiamato così per lo sponsor -, trasmessa su Rai1, e condotta da Amadeus. Dopo il successo della prima serata, quindi, torna questo programma pensato come un vero e proprio karaoke, con successi che hanno segnato quattro decenni, i '60, i '70, gli '80 e i '90, con alcuni dei protagonisti che sono protagonisti sul palco scaligero, in cui il conduttore tornerà in consolle affiancato da Massimo Alberti con cui nel corso delle serate farà ascoltare il suo repertorio da dj-vocalist e le sue playlist.

Gli ospiti presenti a Arena Suzuki il 24 settembre 2022

Si torna ancora a vivere sulle montagne russe musicali a cavallo di 40 anni, con successi che sono tantissimi a conoscere e che non sfigurerebbero in un ideale karaoke. Da "Barbie Girl" a "Disco inferno", passando per "Lemon Tree", "Sei la più bella del mondo" e "Please don't go", l'Arena si scatena e anche il pubblico da casa è accontentato. Ecco la scaletta del 13 settembre, pur non conoscendo ancora se questo sarà l'ordine di uscita in tv.

Holly Johnson (Frankie Goes to Hollywood) – "Relax", "The power of love"

Aqua –"Barbie Girl"

The Trammps – "Disco Inferno"

Haddaway – "What is love"

Umberto Tozzi– "Stella stai"

Katrina – "Walking on sunshine"

Fools Garden – "Lemon tree"

Nik Kershaw – "The riddle"

Fabio Concato – "Domenica bestiale"

Amii Stewart – "Knock on wood"

Rockets – "Galactica"

Double Dee – "Found love"

Dik Dik – "L’isola di Wight"

Double You – "Please don’t go"

Raf – "Sei la più bella del mondo"

Dove vedere Arena Suzuki in tv e streaming

Anche la seconda serata di Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80 e…’90 sarà trasmessa in prima serata su rai1 così come la prima e così come succederà per la terza che andrà in onda l'1 ottobre. Gli spettatori potranno seguirla a partire dalle 21.25, oppure su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nei giorni seguenti. La prima puntata di sabato 17 settembre è stata vista da 3.093.000 spettatori pari al 21.81% di share

Quanto costava il biglietto per Arena Suzuki

I tre concerti all'Arena di Verona sono andati sold out, quindi c'era il pienone a vedere la tre giorni nostalgica condotta da Amadeus. Per le migliaia di persone che hanno deciso di comprare il biglietto la spesa andava dai 5 euro della gradinata numerata con visione laterale limitata fino ai 50 euro della Platea numerata