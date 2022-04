Antonello Venditti in ospedale annuncia di doversi operare all’occhio: “Vedo tutto storto” Antonello Venditti dovrà fare a meno di andare allo stadio stasera per seguire la sua Roma, in queste ore si trova in ospedale per sottoporsi ad un’operazione all’occhio. Il racconto del cantante su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Antonello Venditti ha aggiornato poche ore fa il suo profilo Instgram per comunicare ai suoi fan che questa sera non sarà allo stadio Olimpico per seguire Roma-Bodo Glimt nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Il celebre cantautore, tifoso sfegatato dei giallorossi, dovrà fare a meno del suo amato stadio per una volta per colpa di un'operazione all'occhio. Nulla di grave, ha deciso di eliminare un problema che non gli permetteva di vedere bene ad un lato, soffriva di pucker maculare.

Le parole di Antonello Venditti prima dell'operazione

Antonello Venditi prima di andare in sala operatoria ha voluto tranquillizzare i tifosi della Roma ed i suoi fan riguardo le sue condizioni di salute. Sta bene ma oggi dovrà sottoporsi ad un'operazione per correggere un problema all'occhio e per questo motivo stasera sarà assente allo stadio Olimpico, seguirà la sua amata Roma, impegnata in Conference League, da remoto. In un video in cui si mostra con il camice e la cuffietta dell'ospedale, ha spiegato cosa gli è successo. Le sue parole registrate prima dell'intervento:

Se stasera non mi vedete alla partita è perché mi sto per operare, una cosa non grave, all'occhio. Stasera vedrò la Roma così, con un occhio. Sono sano ma siccome vedo tutto storto sarebbe utile che la facessi e quindi ho deciso di operarmi stamattina. È bella la decisione, vedo tutto questo ospedale che mi vuole bene. Ora chi sa cosa accadrà, tra un po' mi opero.

Il cantante ha rivelato il nome del problema che lo costringe a finire sotto i ferri. Si tratta di Pucker maculare, una malattia piuttosto frequente e che non sarebbe pericolosa che colpisce l'occhio e che si presenta soprattutto in pazienti adulti. Venditti nella didascalia del post ha poi aggiunto: "Poi vi racconto…Stasera non potrò essere con voi allo stadio ma canterò…con un occhio…di riguardo!".