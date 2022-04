Annuncio a sorpresa dei BTS: la band K-pop torna col nuovo album a giugno I BTS hanno annunciato a sorpresa che usciranno con un nuovo album, “We are bulletproof”, il prossimo giugno.

A cura di Redazione Music

I BTS hanno annunciato a sorpresa il loro ritorno discografico per il prossimo 10 giugno e hanno mandato in delirio i fan che4 si sono riversati sui social per festeggiare. La band coreana, alfiere del K-Pop e in generale di un nuovo pop mondiale, ha annunciato il nuovo album "We are bulletproof" che uscirà il prossimo 10 giugno e lo ha fatto durante l'ultima data della loro serie di concerti "Permission to Dance On Stage concert" che si sono tenuti a Las Vegas l'8, 9, 15 e 16 aprile scorsi, prima che la BigHit, la loro etichetta discografica, confermasse la notizia con un annuncio ufficiale che non dava, però, troppe informazioni.

Per quelle, evidentemente i fan dovranno aspettare ancora un po' di tempo. "Ciao, qui è la BigHit, il 10 giugno 2022 i BTS torneranno con un nuovo album. Maggiori informazioni sul nuovo album saranno annunciati in un secondo momento. Non vediamo l'ora di sentire il vostro amore e il vostro supporto per questo nuovo album. Grazie". L'album si chiamerà "We are bulletproof", espressione che la band conosce molto bene e che in questi anni ha seguito i BTS più volte.

La band, infatti, ha debuttato con la compilation "2 Cool 4 Skool" il 13 giugno del 2013 (e i fan subito hanno visto nella data vicina la voglia di festeggiare quei primi passi" e proprio in. quell'album era presente "We Are Bulletproof Pt.2", mentre nel 2015 la band propose "We Are Bulletproof part 1", nata nel 2010 ma riproposta con la formazione odierna della band durante il loro evento speciale annuale BTS Festa nel 2015. Ma la serie bulletproof non finisce qui perché in "Map of the Soul 7" era inclusa "We are Bulletproof: the Eternal". La band, quindi, ha scelto un periodo molto importante per loro e per i loro fan per far uscire un album che, come gli ultimi, sono attesi in tutto il mondo.