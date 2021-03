Tra le protagoniste dell'ultimo festival di Sanremo con "Dieci", Annalisa annuncia, per il 12 marzo, l'uscita del repack del suo ultimo album "Nuda", uscito lo scorso settembre, dopo essere stato rinviato a causa della pandemia. Il Festival è stato l'occasione per rilanciarlo e riaccendere una luce sul suo ultimo lavoro. Dopo la settimana di Festival, tra palco e qualche polemica extra musicale, la cantante, che nei giorni scorsi ha dovuto chiedere ai propri fan di placare l'ira nei confronti di alcuni giornalisti, ha voluto lanciare l'album togliendosi qualche sassolino, ma sempre con classe. Senza nomi, ma specificando la sua visione di vita anche di fronte alle provocazioni.

La polemica su Instagram

Impossibile non legare il post a quello che è successo nei giorni scorsi, nonostante un mood che la descrive in generale: "Se non fai la foto, allora non è successo. Se non urli, allora non hai parlato. Se non rompi il silenzio, allora non hai la forza. Ma siamo sicuri? Prendete me, per esempio. Non condivido nulla della mia vita privata. Non racconto nulla della mia famiglia se non il grande amore che a loro mi lega. Non reagisco alle provocazioni non perché mi trattengo, ma semplicemente perché non mi interessa. Non è la mia storia. Sarà un limite? Io non credo. Limite è ciò che ti costringe tuo malgrado in un luogo dove non vorresti stare. Ed io sto benissimo dove sono" scrive Annalisa che subito dopo tocca un altro punto importante ovvero il suo essere donna (laureata in fisica) che scrive canzoni.

L'uscita di Nuda10

Esiste un tema non detto nel panorama musica italiano che è quello delle cantautrici, ovvero definire le cantanti che scrivono i propri testi con un termine che ancora si fa fatica attribuire alle donne, cosa che Annalisa in qualche modo rivendica: "D’altronde cosa aspettarsi di diverso da una donna laureata in fisica che (da anni) scrive canzoni. Fa strano? Mi sta bene. Ma non esiste un solo modo di essere. Magari sono diversa da quel che ci si aspetta, ma non ho bisogno di gridare a gran voce tutto quello che penso. Mi basta metterlo nelle canzoni, che sono il motivo per cui sono qui. Se non fai la foto, allora non è successo. Se non urli, allora non hai parlato. Se non rompi il silenzio, allora non hai la forza… Eh no. Sembrerà incredibile, ma non ho nessun bisogno di tutto questo. Anzi, sulla libertà di essere chi si vuole ci ho scritto un album intero. Si chiama #Nuda10 ed esce il 12 marzo. E mentre scrivo, rido!".