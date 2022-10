Anna Tatangelo sul palco in lacrime canta per la mamma: “È la prima volta dopo quello che è successo” Anna Tatangelo sul palco di Acquaviva delle Fonti si è esibita avanti una folla urlante, una fan ha ripreso l’esibizione sulle note di La più bella, la canzone che nel 2007 dedicò a sua madre, morta poche settimane fa. “Stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo, datemi una mano”.

A cura di Gaia Martino

Anna Tatangelo ieri sera si è esibita a Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, durante la Sagra del Calzone patrocinato della Regione Puglia e non è riuscita a trattenere le lacrime e l'emozione nel ricordare e omaggiare sua madre. Palmira Vinci, è morta all'età di 67 anni dopo aver lottato contro una dura malattia e il dolore per la figlia è ancora insopportabile. Avanti il pubblico, prima di cantare, si è seduta su una sedia ed ha confessato, con la voce rotta dal pianto: "Ho fatto una promessa ad una persona" ha detto prima di interrompersi per tentare di trattenere le lacrime. "Le ho detto che questa canzone l'avrei comunque continuata a cantare. E stasera è la prima volta che la canto dopo quello che è successo". Il brano su cui si è esibita è "La più bella", incisa nel 2007, che ha dedicato a sua madre.

La dedica di Anna Tatangelo per la madre

Anna Tatangelo dopo la dolorosa perdita è tornata a cantare, per sua mamma. Ieri sera si è esibita in Puglia, a Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari ospite della Sagra del Calzone. Dopo il viaggio che le ha permesso di staccare per un po' la spina, è tornata su un palco e ripresa dal suo pubblico, si è mostrata commossa ed emozionata quando è arrivato il momento di cantare "La più bella", la canzone del 2007 che ha dedicato alla madre, morta lo scorso 29 settembre. Dopo il discorso iniziale nel quale ha spiegato di averle promesso di cantarla per sempre, ha iniziato a esibirsi con la voce tremolante e rotta dal pianto. Poi il bacio e il dito in aria, volto a indicare la madre, che non c'è più alla quale lei era molto legata. I video ripresi dalle fan nel pubblico.

Anche due giorni fa ha aggiornato il profilo Instagram con un video in cui interpreta a modo sua la canzone "Non avere paura" di Tommaso Paradiso, "Ultimamente lo ripeto spesso alla bambina che è in me".