Anna Oxa inseguita dopo il concerto, lo staff: “Non alimenta patologia di chi vuole una foto” Sulla pagine di Anna Oxa un post denuncia il comportamento di alcuni fan dopo lo spettacolo dell’artista a Roma: “Inseguiti fino in hotel”.

A cura di Andrea Parrella

Ore di paura per Anna Oxa. Una collaboratrice dell'artista ha raccontato sui social di un inseguimento da parte di alcuni fan dopo la fine di uno spettacolo a Roma. "Inseguimento fin dentro al ristorante, in piena notte, dove andiamo spesso a Roma. Un gruppo di ragazzi sono stati invitati dalla titolare ad allontanarsi e far cenare i clienti con tranquillità. Non contenti, hanno aspettato che uscissimo dal ristorante ed hanno continuato a inseguirci fino all’Hotel".

Anna Oxa inseguita, cosa è successo

Un post che prosegue con il racconto di un appostamento all'esterno dell'hotel: "Hanno aspettato che uscissimo dal ristorante ed hanno continuato ad inseguirci fino all'Hotel.Essendo arrivati un attimo prima, considerata la via stretta, l'autista ha fatto in modo che Anna Oxa entrasse subito in Hotel". Il post della collaboratrice di Oxa prosegue così: "Un tipo si è avvicinato a me per parlarmi… Avrebbe voluto venire anche stamattina perché aveva pagato il biglietto, per vedere il concerto, secondo lui, l'artista doveva essere ai suoi comodi, perché doveva fare la foto.Ho fatto in modo che andasse via… Non ci crederete, ma stamattina quando sono uscita dall'Hotel per preparare l'auto, fuori c'era il gruppo di questi fenomeni che dicevano di essere fans. Ho fatto in modo di posizionare l'auto per tenerli lontani dall'artista". Il post della collaboratrice di Oxa prosegue così:

Con questo post vogliamo semplicemente dire che anche quando per qualcuno potrebbe sembrare lecito, fare le foto anche con il morto nella bara, davanti, noi reputiamo non sano alimentare questo bisogno morboso di questa gente, fino a sembrare un estremo bisogno con origine patologica. Vi informiamo che questo tipo di atteggiamento, non vi avvicinerà all'artista, ma tutt'altro.

Il post di chiarimento dello staff della cantante

Quindi alcune ore dopo è seguito un altro post di spiegazioni, dai toni molto duri: "Anna Oxa non alimenta lo stato patologico della gente che ha il morboso bisogno di fare la foto… Anche quando si trovano la bara di un morto davanti, come si è visto quest'anno in tv".