Anche Raffaele Renda pubblica il suo primo EP: il cantante di Amici festeggia con Martina Miliddi

Tra i cantanti arrivati alla fase finale dell'ultima edizione di Amici c'era anche Raffaele Renda di cui si parlò, oltre che per la musica, anche per la storia con Martina Miliddi. L'artsta, però, non aveva ancora pubblicato un album, arrivato il 23 luglio, quando ha pubblicato l'Ep "Il sole alle finestre".

Tra i cantanti arrivati alla fase finale dell'ultima edizione di Amici c'era anche Raffaele Renda di cui si parlò, oltre che per la musica, anche per la storia con Martina Miliddi e i susseguenti problemi con Aka7even. Insomma, gossip a parte, renda era uno dei pochi che ancora non aveva pubblicato il suo primo album. Il cantante non aveva sfruttato, insomma, l'onda lunga del successo della trasmissione, riuscendo, però, a portare un po' di singoli oltre il milione di stream. Lontano dal successo di colleghi come Sangiovanni, Aka7even e Tancredi, Renda comunque tenta la carta dell'Ep "Il sole alle finestre" – nome che dà anche il titolo a uno dei singoli -, pubblicato per l'etichetta "L'isola degli artisti", disponibile dal 23 luglio scorso.

Di cosa parla Il sole alle finestre

Sulla sua pagina Instagram, Raffaele ha spiegato da dove nasce l'esigenza di quest'album e cosa c'è dentro: "Tutto questo parla di me: di un pezzo di vita vissuta, delle paure, delle insicurezze, del buio e della luce, di amicizie e amori andati e venuti, di tante lacrime versate e di risate fino a star male. Sono testardo, determinato e perfezionista e la mia storia è raccontata esattamente come volevo, con le immagini giuste e le parole che solo io e chi sa comprendermi possono trovare". Un post che continua con un messaggio rivolto ai fan: "Vi regalo quindi un pezzo del mio cuore e spero voi lo possiate apprezzare. Fuori ora ovunque il mio primo EP "IL SOLE ALLE FINESTRE". Ringrazio tutta la mia family che mi sopporta e mi supporta da tempo ormai, vi voglio bene".

Il festeggiamento con Martina Miliddi

Nelle storie della compagna Martina Miliddi, poi, si vedono i due compagni festeggiare nella notte romana, il giorno dell'uscita dell'Ep. L'album è composto da sette canzoni che mescolano un po' i generi, dalla ballad che dà il titolo all'album (e di cui il cantante disse: "Mi ricorda di sfruttare tutto quello che non va per diventare più forte, di non aver paura delle debolezze perché c'è sempre un giorno nuovo per ricominciare nel migliore dei modi"), passando ai ritmi più urban di "Rehab", al reggaeton di "Focu Meu" e ovviamente arrivando a "Oro", la cover di Mango che portò anche sul palco della trasmissione: "‘Oro' è un brano del grandissimo Mango, un artista per me immortale, uno dei migliori mai esistiti nel panorama musicale italiano"