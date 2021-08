Anche oggi Kanye West non ha pubblicato Donda: quando uscirà l’album del rapper Quindi, che fine ha fatto Donda, l’ultimo album di Kanye West? Non si sa. Cioè, il rapper americano lo ha presentato per la seconda volta live con un evento in livestreaming su Apple Tv direttamente dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, dove si era svolta anche la prima presentazione. La prossima uscita potrebbe essere il 9 agosto.

Quindi, che fine ha fatto Donda, l'ultimo album di Kanye West? Non si sa. Cioè, il rapper americano lo ha presentato per la seconda volta live con un evento in livestreaming su Apple Tv direttamente dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia, dove si era svolta anche la prima presentazione e dove West ha praticamente messo le tende, facendola diventare la sua casa da qualche settimana a questa parte, costruendoci anche un piccolo studio in cui continuare a mettere mano sul suo ormai attesissimo album. Attesissimo, perché era già atteso lo scorso anno, prima di un paio di rinvii e l'annuncio ufficiale per l'uscita lo scorso 23 luglio, uscita poi rinviata al 6 agosto.

Per adesso, però, non si vede alcuna uscita – il pre order di Apple dice che uscirà il 9 agosto – e l'hype ovviamente cresce sempre di più. Un'operazione che West sta costruendo perfettamente, mettendo un tassello diverso a ogni presentazione, mescolando le carte e dando sempre di che parlare ai fan e ai media. Anche il nuovo livestream è stato a suo modo un evento, con l'album che è partito mentre il rapper era in un letto che faceva da scenografia. L'album conteneva tante delle canzoni che erano state già suonate precedentemente, ma con qualche novità, ovviamente, come ad esempio un diverso ordine della tracklist, come scrive Pitchfork.

C'erano ovviamente i featuring di Young Thug e Kid Cudi, come visto anche in precedenza, ma sono state presentate anche nuove canzoni, quelle a cui probabilmente ha lavorato in questi ultimi giorni di ritiro all'interno dello stadio. La traccia numero 20 vede anche la collaborazione di The Weeknd, uscito proprio oggi, tra l'altro, con il suo nuovo singolo "Take my breath", mentre nella quindicesima traccia c'è il feat di Jay Electorinica e del collettivo The Lox. L'evento è stato concluso da una canzone intitolata "No Child Left Behind". A presenziare all'evento c'era anche l'ex moglie del rapper Kim Kardashian e i figli North, Saint, Chicago e Psalm.