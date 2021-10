Anche i Beatles sono su TikTok: ecco le canzoni della band sul social Cosa ci fanno i Beatles su TikTok, il social media dei teenager? Perché i Fab Four restano la più grande band della storia e adesso sbarcano con il loro account ufficiale anche sulla piattaforma che sta rivoluzionando la musica mondiale. Un account, @TheBeatles, dedicato all’eredità di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

A cura di Francesco Raiola

Cosa ci fanno i Beatles su TikTok, il social media dei teenager? Perché i Fab Four restano la più grande band della storia e adesso sbarcano con il loro account ufficiale anche sulla piattaforma che sta rivoluzionando la musica mondiale. Un account, @TheBeatles, dedicato all'eredità di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. La scelta di aprire un account alla band arriva in occasione dei festeggiamenti per l'edizione remixata ed estesa dell'album Let It Be da parte di Apple Corps Ltd./Capitol/UMe e infatti sull'account sarà possibile vedere filmati esclusivi, dietro le quinte delle sessioni di quell'album, più una serie di approfondimenti sulla band e sulle singole canzoni con interviste speciali.

Manca poco anche all'uscita del documentario dedicato alla band di Liverpool di Peter Jackson "Get Back" in arrivo su Disney+ a fine novembre e con TikTok il pacchetto è completo, contando anche che l'intero catalogo dei Beatles è stato anche reso disponibile, dopo anni di attesa sulle piattaforme di streaming. Sulla piattaforma cinese, quindi, i creator potranno sbizzarrirsi utilizzando spezzoni di 36 delle loro canzoni più famose e iconiche del catalogo, comprese, ovviamente, le 12 dell'album Let It Be, compresi successi come "Get Back", "Across The Universe" e la title track, insieme al duetto di John & Paul "I ‘ve Got A Feeling" e "I Me Mine" scritta da George Harrison e ultima canzone finita come gruppo.

Le altre canzoni fornite dalla band a TikTok sono, come si legge nel comunicato di TikTok "tutti i loro successi n. 1 negli Stati Uniti e nel Regno Unito che i creator possono utilizzare come suoni in piattaforma. Le 27 canzoni vanno da ‘Love Me Do' del 1962 a ‘The Long and Winding Road' degli anni '70, brani che raccontano l'evoluzione della band da fenomeno pop a innovatori fino a diventare leggende culturali. I creator potranno esprimere la loro creatività e dichiarare i propri sentimenti verso qualcuno con ‘I Want To Hold Your Hand' e ‘Something' (e, beh, molte altre delle più grandi canzoni d'amore rock & roll mai registrate), piangere insieme a ‘Eleanor Rigby', e scatenarsi con hit come ‘Day Tripper', ‘Paperback Writer' e il loro più grande successo di sempre ‘Hey Jude'.

Leggi anche Ecco qual è la canzone che accompagna il filtro Golden Hour in tendenza su TikTok

Oltre all'account della band è anche possibile seguire gli account dei singoli componenti: quello di John Lennon è stato lanciato in occasione di quello che sarebbe stato l'80° compleanno del cantante, McCartney, invece, ha raggiunto la piattaforma lo scorso dicembre in occasione dell'uscita di McCartney III, a luglio è stata la volta di Ringo Starr che si è unito a TikTok per la sua festa di compleanno #PeaceandLove, mentre il catalogo di George Harrison è stato lanciato in occasione dell'uscita della riedizione per il 50° anniversario del suo album "All Things Must Pass".