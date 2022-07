Anche i Backstreet Boys si giocano la carta dell’album di Natale I Backstreet Boys annunciano un album natalizio che uscirà a ottobre, conterrà grandi classici e tre inediti.

A cura di Redazione Music

L'album di Natale, si sa, è un'aspirazione per tantissimi artisti. Ogni anno, infatti, oltre a chi è riuscito a ritagliarsi uno spazio in quel mare magnum che è il mondo degli album che rivisitano i classici della festività dicembrina, sono tantissimi coloro che cercano una chiave per poter entrarne a fare parte. Questa volta sono i Backstreet Boys a tentare l'operazione che mescola quella nostalgia a quella natalizia, appunto. L'ex boyband inglese, infatti, ha annunciato l'uscita, per il prossimo 14 ottobre, di "A Very Backstreet Christmas" che, spiegano in una nota, realizza un sogno che avevano da tanto tempo: "Sono 30 anni che vogliamo fare un album di Natale e siamo oltremodo entusiasti che stia finalmente accadendo – racconta Howie Dorough – Ci siamo divertiti molto lavorando su alcuni dei nostri classici di Natale preferiti e non vedo l'ora di far parte delle festività natalizie dei nostri fan".

La tracklist è quella standard, con una serie di classici come "White Christmas", "Silent Night" e "Have Yourself A Merry Little Christmas", ma la band ha anche realizzato tre canzoni inedite intitolate "Natale a New York", “Together” e “Happy Days". Anche quella di centrare la canzone originale giusta è un'ambizione che hanno in tanti, memori del successo di "All I want for Christmas is you" che ha reso Mariah Carey una delle voci di natale di diverse generazioni. L'annuncio arriva mentre la band è tornata in tour e sta presentando le proprie canzoni negli Stati Uniti con il DNA World Tour che toccherà l'Italia il prossimo 22 ottobre quando si esibiranno alla Unipol Arena di Bologna.

La tracklist di "A Very Backstreet Christmas"

Leggi anche The Boys 3, come vedere il finale di stagione gratis in streaming su Amazon Prime Video