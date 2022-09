Anche Fiorello alla serata per D’Orazio che oggi avrebbe compiuto 74 anni: gli auguri dei Pooh Anche Fiorello si unirà alla serata speciale in memoria di Stefano D’Orazio, x batterista dei Pooh morto a causa del Covid 19.

A cura di Francesco Raiola

Il 25 settembre si terrà, all'Auditorium Parco della Musica di Roma "Stefano!", una serata dedicata a Stefano D'Orazio, ex batterista dei Pooh scomparso nel 2020 a seguito delle complicazioni da Covid. Una serata speciale che si fregerà anche della presenza di Fiorello, come annunciato durante la dirertta della seconda serata dei Tim Music Awards trasmessi dall’Arena di Verona in diretta su Rai 1 quando Carlo Conti è sceso in platea per incontrare l'ex moglie Tiziana Giardoni: "Sono felicissima di annunciarlo e insieme agli altri Amici per sempre dedicheremo questa serata a Stefano, cercando di tramandare la sua eredità artistica e manageriale".

Fiorello, quindi, sarà uno dei tanti ospiti che all'Auditorium Ennio Morricone ricorderà l'ex Pooh e affiancherà, tra gli altri oltre a un altro ultimo annuncio come il pianista Danio Rea anche gli ex compagni di band Roby Facchinetti, Red Canzian, Riccardo Fogli e Dodi Battaglia, il quale, però, sarà presente con un video, vista l'impossibilità – spiegata nelle scorse settimane -di poter essere materialmente su quel palco. Durante la serata, poi sarà assegnato per la prima volta il “Premio Stefano D’Orazio”, "un premio speciale che sarà conferito alle categorie ‘cantanti', ‘cantautori' e, per la prima volta in assoluto, alla categoria ‘manager'".

Intanto oggi arrivano gli auguri per D'Orazio, visto che proprio il 12 settembre era il giorno del suo compleanno (nonché quello del suo matrimonio con Giardoni). Tr ai primi a ricordarlo c'è stato Roby Facchinetti, l'ultimo con cui ha condiviso un progetto discografico: "Buon compleanno caro amico mio. Hai sempre saputo regalarci la parte migliore di te, ed è per questo che resterai per tutti noi indimenticabile. Che tu possa vivere ora, un felice eterno presente", Dodi Battaglia ha scritto: "Ciao amico mio fraterno, sei sempre nel mio cuore e nella mia mente.Ti voglio bene! ‘Dove sei ora che musica c’è? Suonala ancora, fallo per me…'", mentre Red Canzian ha scritto: "AUGURI STEFANO In questo abbraccio, ovunque tu sia…".