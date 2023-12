Americana di Sangiovanni, testo e significato della canzone sulla fine della sua storia d’amore In attesa di vederlo al Festival di Sanremo, Sangiovanni torna con “americana”, una canzone autobiografica che parla della fine della sua storia d’amore.

Sangiovanni è tornato dopo un lungo – per i canoni contemporanei – silenzio, interrotto solo, l'estate scorsa, da un feat con Mr.Rain ne "La fine del mondo", ma è Americana il vero e proprio ritorno. Il nuovo singolo è arrivato a pochi giorni dall'annuncio del suo ritorno al festival di Sanremo, dove è stato annunciato tra i Big, ed è il primo tassello che porterà all'album in uscita nel 2024: "È stato un anno silenzioso, è stato un anno faticoso, ho dovuto riprendere la mia vita in mano senza sapere più dove fosse e dove fossi. Non avevo più nulla da dire e così non ho detto niente e purtroppo l’hype non c'entra, ma la bellezza di essere umani è anche questo" ha detto in un post su Instagram per raccontare anche il secondo Forum di Milano della sua vita.

Il testo di Americana

(Canzone americana)

(Una storia andata all'aria)

Ho i sintomi post trauma, sarà la marijuana

A bruciarmi i ricordi, a volte ritorni

Sono vittima di un'amnesia

Sei nascosta dentro a una poesia

Ti sfiorerò e ricorderò

Solo per sentirti ancora

Parte di un qualcosa

E so che non voglio tornare indietro

Ma ti rivoglio

E nella radio una canzone americana

Ogni parola è come un viaggio fuori strada

E non mi importa più di niente

Quando si tratta di te

Quando si tratta di te

Balliamo un'ultima canzone americana

Sopra i pezzi di una storia andata all'aria

E non possiamo farci niente

Quando si tratta di te

Quando si tratta di me

Ho bisogno di una storia

Perché ho perso la memoria (Oh-oh)

Non so come si ama, come si odia

Non so dire una parola

Non mi è rimasto più niente attorno

Solo un nodo nella gola

Non mi sono nemmeno accorto, vivo nella paranoia

Scusa se non mi esprimo

Non so che dire, non ho saliva

Sento il respiro che mi si ferma

Dormo soltanto quando è mattina

E che casino che farò (Che casino che farò)

Se ti ritroverò

E nella radio una canzone americana

Ogni parola è come un viaggio fuori strada

E non mi importa più di niente

Quando si tratta di te

Quando si tratta di te

Balliamo un'ultima canzone americana

Sopra i pezzi di una storia andata all'aria

E non possiamo farci niente

Quando si tratta di te

Quando si tratta di me

Balliamo un'ultima

Il significato di americana

Americana è una canzone che in qualche modo ci porta dentro la vita del cantante, c'è qualcosa di autobiografico, come racconta anche la nota stampa che specifica che la canzone "inizia a farci entrare nella privacy dell’artista, in quel momento preciso in cui la nostalgia di ‘una storia andata all’aria' prende la forma di un ballo sull’ultima ‘canzone americana'". Non a caso il ritornello dice: "Balliamo un'ultima canzone americana sopra i pezzi di una storia andata all'aria, e non possiamo farci niente quando si tratta di te, quando si tratta di me". Prodotta da Sixpm, Zazu e Bias, la canzone – che non ha alcun riferimento esplicito alla sua ex Giulia Stabile – è stata scritta dallo stesso cantautore ex Amici che racconta il vuoto in cui ci si perde dopo una storia importante: "Non so come si ama, come si odia. Non so dire una parola, non mi è rimasto più niente attorno solo un nodo nella gola. Non mi sono nemmeno accorto, vivo nella paranoia, scusa se non mi esprimo, non so che dire, non ho saliva". Sangiovanni tornerà al Mediolanum Forum di Milano il 5 ottobre 2024.