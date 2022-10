Ambra, Caparezza e Sting per Tiziano Ferro: tracklist e tutte le collaborazioni del nuovo album Tiziano ferro ha annunciato tracklist e collaborazioni del suo prossimo album “Il mondo è nostro”. Il cantante duetterà, tra gli altri, con Sting, Roberto Vecchioni e Ambra.

A cura di Francesco Raiola

Tiziano Ferro (foto di Walid Azami)

Tiziano Ferro ha pubblicato la tracklist del suo prossimo album "Il mondo è nostro", svelando anche alcuni featuring. Se uno, quello con il produttore thasup, era mezzo noto, visto che è presente con la canzone "r()t()nda" anche nell'album dell'artista romano uscito pochi giorni fa, gli altri sono novità assolute e alcuni anche sorprendenti. Il cantante di Latina, infatti, duetterà con Sting, di cui Ferro rilegge il brano tratto dal suo ultimo album “For Her Love”, Roberto Vecchioni che duetta con Tiziano nell’inedita “I miti”, Caparezza che duetta per la prima volta col collega ne “L’angelo degli altri e di se stesso”, fino alla collaborazione con l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini – impegnata in questo periodo come giudice di X Factor – tornata alla musica in “Ambra/Tiziano”.

"Di tutto mi potevo aspettare tranne che mi chiamasse Tiziano Ferro, gasato e convinto perché io cantassi in una sua canzone" dice uno stupito Roberto Vecchioni che sottoloinea come non si fossero mai incrociati prima e spiega che mentre si aspettava "uno dei suoi feuilleton sentimentali (…) mi presenta una filastrocca satirico – umorale, saltellante, guizzante, centrata e di un’originalità pazzesca in cui mortifica, svilisce ‘i miti d’oggi', dicendogliene di tutti i colori". Mentre Sting parla della voce unica e dell’approccio delicato di Ferro e Ambra racconta di come dopo averla salvata con "Xdono" sia tornato nel 2021 a salvarla di nuovo, Caparezza riflette sulla sua importanza e sul suo impatto in Italia: "Tiziano Ferro è stato uno dei primi artisti italiani a sdoganare i brani R&B/soul nella nostra nazione (…). Quella che oggi potrebbe sembrare una strada in discesa per via della capillare diffusione della musica urban, vent’anni fa era una sfida assoluta. Lo so bene perché tecnicamente sarei un rapper, magari non ortodosso, magari in odore di eresia, ma comunque un rapper, dai".

A lanciare l'album è stato "Il mondo è nostro", canzone scritta con Dario Brunori e Dimartino, che ha esordito in testa nell'airplay radiofonico italiano. Il 2023 sarà anche l'anno del ritorno live di Ferro che ha venduto oltre 350 mila biglietti. Questa la tracklist completa di "Il mondo è nostro":