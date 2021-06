In attesa del Prime Day 2021, che inizierà il 21 giugno, Amazon regala a tutti i suoi clienti due eventi musicali speciali: Amazon Prime Day Show e Prime Day Live. Il primo è l'evento dedicato alla musica internazionale ed è disponibile già da oggi sulla piattaforma in streaming. L'appuntamento per ascoltare la musica nostrana, invece, è fissato per il 18 giugno 2021 con il Prime Day Live, concerto in live dedicato alla musica italiana. Entrambi gli eventi saranno disponibili per i successivi 30 giorni per tutti i clienti Amazon, quindi, anche per chi non ha un abbonamento Prime. L'idea è regalare musica live in attesa che si possa tornare ad ascoltarla dal vivo.

Amazon Prime Day Show e Prime Day Live gratis in diretta streaming

Le star scelte per partecipare all'evento internazionale sono Billie Eilish, H.E.R. e Kid Cudi. Gli utenti assisteranno a tre spettacoli musicali immersivi, che li porteranno a viaggiare in tre differenti dimensioni: Parigi, al Dunbar Hotel e nello spazio. Per il live streaming italiano, invece, i cantanti protagonisti sono la band Pinguini Tattici Nucleari e la cantante Gaia. L'evento inizierà alle 18:30 e a condurlo ci sarà Victoria Cabello, ma prima delle esibizioni musicali i due due popolari streamer Pietro Morello e Ckibe riscalderanno l'atmosfera. Ospite della serata italiana è la presidente di Make-A-Wish Italia, che spiegherà qual è l'obiettivo della sua fondazione. Inoltre, durante l'evento sarà possibile donare per aiutare a realizzare i desideri dei bambini affetti da malattie gravi.

Tutti i clienti Amazon potranno partecipare ai concerti in streaming perché l'evento è aperto anche a chi non ha l'abbonamento Prime. Per assistere agli spettacoli, quindi, ci si potrà collegare alla piattaforma in streaming di Amazon Prime Video, collegarsi sul canale Twitch di Amazon Music Italia o entrare nell’app Amazon Music.