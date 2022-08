Alessia Grimaldi morta in A14 era fan di Cesare Cremonini, l’artista scrive alla famiglia Cesare Cremonini ha mostrato solidarietà e vicinanza alla famiglia di Alessia Grimaldi, la sua giovane fan morta travolta da un Suv sull’A14. Attraverso le sue IG story ha rivolto un messaggio a Michele, il fidanzato della giovane, e ai parenti.

A cura di Gaia Martino

Cesare Cremonini ha mostrato tutta la sua solidarietà per la famiglia di Alessia Grimaldi, sua fan, morta sulla A14 travolta da un SUV. La giovane 23enne stava guidando per raggiungere Milano Marittima, lì dove avrebbe trascorso il weekend con gli amici quando la sua Fiat 500 si è schiantata contro il guard rail della corsia di sorpasso e si è spenta, al centro della carreggiata. Aveva chiamato il fidanzato per farsi aiutare, intenta ad abbandonare l'auto, quando un Suv l'ha travolta, facendola sbalzare all'esterno della macchina, sull'asfalto. Tra le sue stories l'artista bolognese ha abbracciato a distanza la famiglia della vittima.

Le parole di Cesare Cremonini per la morte di Alessia Grimaldi

Cesare Cremonini nelle ultime ore ha condiviso il post di una pagina fan dell'artista, WeloveCremonini, che raffigura l'immagine di Alessia Grimaldi con il fidanzato Michele al concerto a Firenze. "Era una di noi, era fan di Cesare, c'era quest'estate a Firenze, c'era al gran finale di Imola e doveva esserci a Casalecchio a Novembre. Ma ora lei non c'è più, un incidente stradale ha spezzato la sua giovane vita" si legge nella didascalia. L'artista bolognese ha aggiunto il suo messaggio di cordoglio:

Un abbraccio Michele, a te e alla famiglia di Alessia da parte mia.

Il video di Alessia e Michele che cantano Cesare Cremonini

Michele Gallo, il fidanzato di Alessia Grimaldi, ha condiviso nelle ultime ore alcuni scatti e video che lo ritraggono insieme alla fidanzata. Nelle ultime ore mostra quando si è esibito con lei sulle note del brano celebri di Cremonini, Nuova stella di Broadway. Poi tra le story il ringraziamento all'artista che ha rivolto un pensiero per loro: "Il suo sogno, quello che tu volevi, il tuo artista preferito, il nostro artista, lì dove è nato l'amore, lì dove è iniziato qualcosa di interminabile. Grazie Ce".