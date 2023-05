Alessandra Amoroso torna sui social per l’alluvione in Emilia Romagna: “Doniamo alla Croce Rossa” Alessandra Amoroso ha donato, tramite la sua associazione, 10000 euro alla Croce Rossa Italiana per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

A cura di Francesco Raiola

Negli ultimi mesi, la presenza social di Alessandra Amoroso si è fatta un po' più rada. La cantante, controcorrente rispetto a molti colleghi e all'idea generale che si ha degli artisti sui social, non invade con molti contenuti le sue pagine Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, ma preferisce un profilo più appartato, tranne quando succede qualcosa di importante. Su Instagram, per esempio, l'ultimo post è un ricordo di Maurizio Costanzo pubblicato a ridosso della scomparsa del presentatore, mentre in queste ore è tornata attiva per una giusta causa, ovvero l'alluvione che ha devastato e continua a colpire l'Emilia Romagna.

Sono 14 i morti dovuti al maltempo e migliaia gli sfollati, una situazione disastrosa, che ha portato tantissime famiglie a perdere case e attività commerciali. Proprio per questo Amoroso ha scelto di muoversi in prima persona per cercare di dare una mano, economica, alle popolazioni colpite dal disastro ambientale. La cantante si è mossa tramite la sua Onlus per fare uan donazione alla Croce Rossa Italiana: "Come credo tutti voi, sono senza parole di fronte alle immagini che provengono dall’Emilia Romagna. Vorrei rendermi utile in qualche modo, tendere una mano a chi ora con grande dignità si sta già rimettendo in piedi, nonostante tutto".

La cantante, quindi, ha spiegato di aver fatto una donazione: "Io e la mia Onlus abbiamo pensato a un modo concreto per dimostrare la nostra vicinanza e ciò che possiamo fare ora è donare una cifra di 10.000 euro a sostegno della Croce Rossa Italiana, grazie ai fondi, che per emergenze come questa e per gli altri progetti della Onlus, vengono raccolti tramite il tesseramento al mio Fanclub, il 5×1000 e le generose donazioni spontanee. Grazie a chi ha donato e donerà, secondo le sue possibilità. Un abbraccio forte a tutti gli abitanti delle zone così duramente colpite dall'alluvione". Nei giorni scorsi altri artisti, come Laura Pausini e Daniele Silvestri, avevano espresso solidaietà alle persone colpite dall'alluvione e c'è chi, come il Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, ha paventato l'ipotesi di un evento musicale di beneficenza, per raccogliere fondi.