Alessandra Amoroso annuncia lo stadio San Siro nel 2022: la cantante in concerto dopo 3 anni di stop La notizia tanto attesa dai fan è arrivata, Alessandra Amoroso ha annunciato in conferenza stampa che il prossimo 13 luglio si esibirà allo Stadio San Siro di Milano, che coinciderà anche con il 200° concerto della sua carriera. E vista la direzione che ha preso questa carriera ci voleva un luogo speciale per festeggiare questo appuntamento tondo.

A cura di Redazione Music

Alessandra Amoroso (ph foto di Flavio & Frank3)

La notizia tanto attesa dai fan è arrivata, Alessandra Amoroso ha annunciato in conferenza stampa che il prossimo 13 luglio si esibirà allo Stadio San Siro di Milano, che coinciderà anche con il 200° concerto della sua carriera. E vista la direzione che ha preso questa carriera ci voleva un luogo speciale per festeggiare questo appuntamento tondo. San Siro è diventato, negli anni, uno dei luoghi principe per la musica italiana: "fare San Siro" o "riempire San Siro" sono due delle frasi che qualunque artista italiano vorrebbe poter pronunciare almeno una volta nella propria vita e Amoroso ci riesce, annunciando uno spettacolo creato "per vivere insieme ai suoi fan un’esperienza travolgente e indimenticabile" come si legge nella nota stampa con cui ha annunciato il concerto.

L'annuncio in un video dal San Siro

Annuncio accompagnato anche da un video in cui la si vede al centro del campo a leggere una lettera in cui parte da quando era bambina e la musica era un sogno. Un video che la vede avvolgere man mano da un gioco di luci creato dalla composizione di alcuni laser 3D ottenuti grazie all'installazione sul tetto di San Siro di 6 proiettori laser da 33W guidati da tre operatori (lo slovacco Martin Gabco, l’olandese Pieterjan Ruysch e l’italiano Marco Malatesta) capitanati da Luca Toscano che ha accompagnato i vari momenti della vta della cantante con un gioco complesso di disegni e luci che è culminato con l'esplosione di colori che ha sottolineato il suo ingresso nel mondo dello Spettacolo.

Come acquistare i biglietti per il concerto

Un sogno che si è realizzato e che adesso le regalerà un anno per preparare questo show che la cantante ha chiamato "Tutto accade a san Siro" che la riporterà su un palco a tre anni di distanza dal tour che l'ha vista impegnata per 32 date in 20 regioni italiane con oltre 170.000 spettatori. Il titolo dello show prende spunto dal suo prossimo album "Tutto accade" che uscirà il prossimo autunno e segue di tre anni il suo ultimo lavoro "10". I biglietti per lo spettacolo saranno disponibili subito in prevendita su TicketOne e su Vivaticket e dalle 11 di lunedì 26 luglio nei punti vendita e prevendite abituali. Per l’occasione gli organizzatori fanno sapere che verranno attivate misure straordinarie in termini di trasporti e alloggi per agevolare il pubblico che parteciperà all’evento.