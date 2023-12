Album di Natale per i Me contro te che annunciano il tour per i 10 anni: “Preferiamo la musica ai film” I Me contro te hanno pubblicato un album di Natale e a Fanpage.it hanno raccontato come nasce e che importanza ha la musica per loro, anticipando che nel 2024 terranno un tour per i 10 anni.

Sono poche le cose che mancano da fare ai Me contro te, ovvero il duo di Youtuber formato da Luigi Calagna e Sofia Scalia, ovvero Luì e Sofì, la coppia più amata dai bambini, capace di rivoluzionare il settore dell'intrattenimento per i più piccoli, partendo da Youtube e allargando il campo alla tv, al Cinema e alla musica. Le loro canzoni e i loro album sono certificate platino e oro e hanno milioni di ascolti sulle piattaforme di streaming, ma quest'anno hanno realizzato un sogno, ovvero quello di pubblicare un album di Natale. Si chiama "Natale con Luì e Sofì" (Warner Music) e contiene 10 brani di cui 3 inediti e 7 cover di classici natalizi, riletti a modo loro, con una spinta più dance e cercando di portare all'interno il loro mondo, anche quando hanno affrontato i classici.

A Fanpage hanno raccontato che la musica è sempre stata una loro passione, forse la più grande, che li ha accompagnati da sempre: "A casa nostra c'è sempre musica e da sempre volevamo realizzare un disco di Natale perché lo amiamo" ha spiegato Sofì a Fanpage.it, mentre Luì racconta che erano anni che volevano farlo, ma gli impegni li portava sempre a rimandare: "Quest'anno, invece, avevamo un Natale abbastanza libero, così abbiamo deciso di dedicarci anche a questo. All'interno del disco ci sono dieci canzoni, di cui tre sono originali, inediti nostri, come "Super Babbo Natale", sette cover, alcuni di classici molto famosi come per esempio Jingle Bells, nella nostra versione Din Don Dan, tutti risuonati in chiave da dance".

Al loro fianco ci sono autori ben noti del panorama soprattutto rap come Shade e Roofio con cui scrivono le canzoni: "Passiamo da fare canzoni per balli di gruppo, come ‘La canzone del cowboy' uscita l'estate scorsa, a brani molto più profondi come "Colpo di fulmine" o "Insieme", a sigle dei cartoni animati praticamente come "Il Grinch", una delle canzoni del nuovo album". Sofì spiega l'importanza della musica anche rispetto ale altre cose che fanno: "Per noi è davvero una parte molto importante di tutto quello che facciamo, credo che tra tutte le cose che facciamo, la musica sia forse quella che preferiamo, anche forse più dei film".

E fare musica e publicare album comporta, poi, anche la possibilità di portarli in tour. Benché non siano propriamente cantanti, i Me contro te si muovono come se fossero vere e proprie popstar e lo scorso anno hanno riempito i palazzetti con il loro show, che attualmente si può anche vedere su Netflix. Una serie di concerti che ha portato migliaia di bambini, adolescenti e genitori a cantare le loro canzoni live e hanno dato un volto a quelli che spesso sono solo visualizzazioni su Youtube: "Fare gli spettacoli dal vivo è stata la cosa più emozionante della nostra vita (…). L'anno scorso abbiamo fatto questo tour nei palazzetti con uno show incredibile: non siamo veri e propri cantanti, però lo show che abbiamo tirato su è quello da veri artisti che fanno i palazzetti (…) Abbiamo avuto modo di vedere tutti questi bambini con le famiglie che si divertivano a guardarci, si sono scatenati, è stato veramente emozionante e a stento riuscivamo a trattenere le lacrime. Il prossimo anno lo rifaremo però con uno show ancora più bello, perché è lo show per festeggiare i dieci anni di carriera dei Me contro Te".