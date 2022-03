Alberto Radius e l’intervista choc: “I napoletani? Rubano”

Il simbolo del rock italiano si confessa al Rolling Stone: “La mia famiglia si è arrangiata alla milanese. Non alla napoletana, quelli rubano”.

È destinata a far discutere l'intervista che Gianmarco Aimi per Rolling Stone ha fatto al chitarrista Alberto Radius. Storico pezzo da novanta della discografia rock italiana, ha lasciato il segno nei migliori lavori di Franco Battiato e Lucio Battisti, alla soglia degli 80 anni si lascia andare una leggerezza sui napoletani che ha fatto arrabbiare persino uno tra i più miti del panorama, lo scrittore Maurizio de Giovanni.

Nell'intervista, Alberto Radius racconta le sue origini e si lascia andare a una confessione: origini milanesi e operaie, gente che si arrangia ma "alla milanese", non "alla napoletana", ché quelli rubano. Queste le dichiarazioni di Alberto Radius:

La mia famiglia era originaria di Milano, solo che mio padre dopo aver lavorato all’Alfa Romeo è stato chiamato in aviazione e ha continuato con la carriera militare fino a diventare un generale stellato. Ma era un truffatore come me…(In che senso? chiede il collega, ndr) Che siamo arrampicatori della vita. Ci sappiamo arrangiare. Non alla napoletana, alla milanese. Quelli rubano, noi abbiamo soltanto voglia di fare. Io ce l’ho ancora.