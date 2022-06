Albe annuncia il firmacopie per l’album d’esordio: dove e come incontrare il finalista di Amici Albe, finalista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha annunciato il firmacopie con cui accompagnerà l’uscita dell’album d’esordio omonimo.

A cura di Redazione Music

Albe, finalista dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ha annunciato che all'uscita del suo primo album, l'EP "Albe", seguirà un tour italiano di firmacopie, così da incontrare il suo pubblico a poco più di un mese dalla fine dell'edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Autore di "Giravolte" e "Millevoci", tra le altre, Albe è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione di Amici, arrivando fino alla finale e chiudendo al sesto posto. Il prossimo

Il 17 giugno pubblicherà il suo primo Ep che conterrà singoli come quello estivo "Karma", ma anche "Millevoci” (certificato Oro) prodotto da Tom Beaver, "Così bello" prodotto da Zef/Starchild, "Prima di Te" e "Giravolte" prodotti da Steve Tarta, oltre ad alcune sorprese, come promette la nota stampa. Studente di Economia all’Università Cattolica di Cremona, Albe ha cominciato a scrivere e comporre barre durante il lockdown, grazie anche alla passione per la musica che si è sviluppata sin da quando era piccolo, anche grazie al padre che suonava la chitarra. Un percorso fulmineo che l'ha portato non solo a riuscire a entrare nella scuola di Amici, ma anche di arrivare prima al Serale e poi alla finale, vinta da Luigi Strangis. Adesso potrà finalmente i ncontrare i fanm che avranno accesso al firmacopie previo l'acquisto del cd.

Albe incontrerà i fan negli store delle principali città italiane, di seguito date :