Al via il Linecheck: tra concerti e workshop il programma con la musica al centro Parte oggi il Linecheck – Music Meeting and Festival il festival che tra concerti e workshop racconterà la musica fino al 26 vovembre.

A cura di Redazione Music

Parte oggi il Linecheck – Music Meeting and Festival che durerà fino al 26 novembre a BASE Milano. Come ogni anno il festival offrirà tanti appuntamenti spalmati nelle quattro giornte diverse giornate con un palinsesto che mette in mostra l’internazionalità degli eventi con oltre 70 appuntamenti, inclusi panel e workshop durante il giorno, e oltre 250 relatori e relatrici del settore e con un mix di più di 30 artist* provenienti da diversi paesi che si esibiranno durante le serate. L'anteprima del festival è stata il 22 con un evento tra musica ambient ed elettronica all'Auditorium San Fedele dove si sono esibiti Valentina Magaletti, batterista, percussionista e compositrice di origine italiana e residente nel Regno Unito e KMRU,uno dei protagonisti della musica ambient ed elettronica e che ha già ottenuto diversi riconoscimenti internazionali.

Dopo quest'anteprima, però Linecheck avrà tra i protagonisti il duo svizzero Cyril Cyril – ospitato dall'iconica etichetta e negozio di dischi svizzero Bongo Joe Records, Marco Castello, artista della 42 Records, i Crimi, Nziria e Bianca Peruzzi Lighscapes, Azu Tiwaline, Bawrut, COUCOU CHLOE, Katatonic Silentio, Studio Murena, Kharfi, La Niña, Arssalendo, Jfs Wet Orchestra che presenta Real Madaism feat. Loris Gentile, Diba, Alberto Bazzoli, OUS Label Showcase con Feldermelder, Furtherset, Iokoi, Noémi Büchi, Slon, Tatum Rush, Mysie e Marina Herlop, con i dj set confermati di Ciao! Discoteca Italiana e di uno dei nuovi artisti più interessanti d'Italia, Venerus b2b Blinky.

Numerosi anche i workshop che saranno perlopiù incentrati sui temi di maggiore interesse relativi alla fiorente scena musicale italiana ed europea. Giovedì 24 la giornata è dedicata alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale sempre legandoli al discorso musicale e alla sua filiera: ". Attraverso la musica ed i suoi protagonisti si possono ingaggiare le persone su una specifica causa ambientale e sociale, e al tempo stesso progettare eventi in grado di generare valore economico per sostenere interventi concreti di impatto sociale". Per l'occasione è stato anche sviluppato un "Protocollo per la realizzazione degli eventi sostenibili, che mira a creare un modello di riferimento per professionistǝ dello spettacolo per raggiungere la sostenibilità a diversi livelli". Tra i workshop del 24 "Come raggiungere la sostenibilità tramite la collaborazione con le istituzioni" che si terrà dalle 14:00 alle 15:00 presso BASE Milano mentre Venerdì 25 novembre, dalle 17:30 alle 19:00, a BASE Milano, si chiuderà il ciclo di appuntamenti con il workshop “NFT – ISTRUZIONI PER L’USO”,

Una serie di showcase speciali diurni e notturni a capienza limitata saranno ospitati all’interno de La Capsula: box con pareti trasparenti e sistema di suono 3D immersivo, all'interno delle musicROOMS di BASE. Per poter assistere alle sessions degli showcase sarà necessario essere in possesso di un FULL PASS. Gli showcase diurni saranno presentati da TUNECORE X PULP RECORDS (Enzo Benz, Diablo, Welo, Baby Rich & Nuto JR), FUGA (Palmaria, Arssalendo, SPZ), Arezzo Wave ready to go (Tamango, Barone Lamberto, Piqued Jacks), Emilia Romagna Music Comm (Lomii, Luca Mazzieri), Ponderosa (Redi Hasa), Panico Concerti (Vieri Cervelli Montel, Her Skin, Anna Bassy), Groover (Polizia Martini, Nicole Bullet), Monksta (MILANOSPORT), Keychange (airu, OOPUS), Plasma Concerti (Fonni)e RDR MGMT live session (Mòn, The Tangram, OruaM).Gli showcase notturni invece ospiteranno diversi artisti e produttori immersivi, tra cui Airu, Tatum Rush, Spanish Wave, MILANOSPORT, OOPUS, Feldermerlder, Noemi Büchi, Iokoi, Furtherset e Slon.