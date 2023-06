Il pubblico canta O’ Mar For fino a coprire la voce di Matteo Paolillo: “Mi fate andare fuori tempo” Matteo Paolillo mentre cantava O’ Mar For al concerto di Radio Zeta Future Hits Live 2023 è stato sorpreso dal pubblico che ha iniziato a cantare a sua volta, ma a squarciagola. Si è così interrotto per un secondo: “Mi fate andare fuori tempo”, ha sussurrato ridendo.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera al Foro italico è andato in scena il mega concerto di Radio Zeta Future Hits Live 2023, in diretta televisiva sui canali Tv8 e Sky Uno, che ha visto sul palco tra i più grandi artisti italiani del momento. Achille Lauro e Rose Villain, Angelina Mango, Annalisa, Blanco, Ariete, Geolier, LDA, Mahmood, Mara Sattei sono solo alcuni dei nomi degli artisti che si sono esibiti: tra questi anche Matteo Paolillo, cantante e attore noto per il suo ruolo in Mare Fuori. Il 27enne si sta dividendo in queste settimane tra musica e set: a Napoli infatti stanno girando gli episodi della quarta stagione della serie tv che lo vede tra i protagonisti. Oltre al successo della fiction, per Paolillo arrivano grosse soddisfazioni anche in ambito musicale: ieri il Foro Italico cantava a squarciagola la sua canzone, O' Mar For.

Il video di Matteo Paolillo al Radio Zeta Future Hits 2023

Matteo Paolillo al Foro Italiano, quando ha intonato O' Mar For, è stato travolto dalle migliaia di voci sugli spalti del Foro Italico. Tutti i presenti hanno cantato insieme a lui l'intro, per questo motivo sorridendo ha commentato quanto stava accadendo: "Mi fate andare fuori tempo", le parole al pubblico.

L'attore di Mare Fuori tra le stories pochi minuti fa ha poi commentato le grosse emozioni vissute ieri sera: "Il palco tremava sotto i piedi. Grazie del calore", le parole.

La gaffe di Paola Di Benedetto

Dopo l'esibizione, Paola Di Benedetto, Camilla Ghini e Jody Cecchetto hanno scambiato due chiacchiere con il cantante. Prima di congedarlo dal palco però, l'ex Madre Natura ha commentato: "Questo è un anno magico per Napoli". Paolillo l'ha subito interrotta: "Io però sono di Salerno". Riguardo la rivalità che da sempre divide i tifosi napoletani e quelli salernitani, l'attore ha però voluto sottolineare: "Io però non ci sto a questa rivalità calcistica. Amo Napoli, amo Salerno".