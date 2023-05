Al Bano, la serata evento 4 volte 20 stasera su Canale 5: gli ospiti in scaletta, da Romina Power a Renato Zero Questa sera su Canale 5 andrà in onda “Al Bano 4 volte 20”, il concerto per gli 80 anni del cantante con una scaletta che vedrà alcune delle sue canzoni più amate.

A cura di Redazione Music

Al Bano con la famiglia (ph: Maurizio D’Avanzo)

Questa sera, a partire dalle 21.20, su Canale 5 andrà in onda "Al Bano 4 volte 20", il concerto speciale con cui il cantante di Cellino San Marco ha festeggiato i suoi 80 anni all'Arena di Verona lo scorso 18 maggio, attorniato da tanti colleghi e dalla sua famiglia. Parlando del concerto lo stesso Al Bano spiegò: "Questa sarà davvero una festa importante, con le persone a me vicine, amici e colleghi. L’Arena per me è emozione, trovarsi nell’antico anfiteatro che ha una storia di Duemila anni ti fa sentire davvero piccolo di fronte alla storia, e insieme grandissimo perché entri in quella storia. È davvero una sensazione straordinaria, unica al mondo". La scaletta ufficiale dello spettacolo tv non è stato diffuso ma Al Bano canterà alcuni dei suoi successi più alcune canzoni meno note.

I cantanti e gli ospiti in scaletta

Assieme al cantante ci saranno tantissimi ospiti, artisti che negli anni gli sono stati vicini. Sul palco dell'Arena, infatti, c'erano Gianni Morandi, Renato Zero – che, per l’occasione, farà anche un regalo speciale ad Al Bano – Umberto Tozzi, I Ricchi e Poveri, Arisa e Iva Zanicchi e in collegamento ci sarà Adriano Celentano. Il cantante sarà accompagnato dall’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti con cui ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera: una sequenza di grandi successi come "Felicità", "Nel sole", "Sharazan", "Mattino", "Ci sarà", "È la mia vita" e "Nostalgia Canaglia", ovvero tutte canzoni che creeranno l'effetto karaoke col pubblico.

La famiglia di Al Bano sul palco insieme a lui

Al Bano (ph Maurizio D’Avanzo)

Ma essendo una serata speciale, sul palco con lui non poteva mancare tutta la sua famiglia a partire dall'ex moglie Romina Power, con cui negli anni scorsi è tornato a cantare e che lo ha seguito anche in questa occasione celebrando una delle coppie musicali più amate del Paese. E per festeggiare questo traguardo importante ci saranno anche i suoi figli che per la prima volta saranno sul palco tutti insieme: Yari, Cristél, Romina, Jasmine e Albano Jr. Mancherà Loredana Lecciso che pure era stata invitata, ma il cantante ha spiegato al Corriere della Sera: "Sì, avevo invitato anche lei a cantare con tutti noi, ma ha deciso di no. È fatta così".