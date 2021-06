Aka7even continua a raccogliere milioni di stream con "Loca", il brano che ad Amici 20 ha fatto innamorare il pubblico del giovane cantante napoletano. Il 9 giugno è uscito il video ufficiale del brano: un mood estivo di festa, tra mare, amici, cocktail e belle ragazze. Tra queste, non è passata inosservata ai fan di Amici Klaudia Pepa, l'ex ballerina che nel 2015 ha sfiorato la vittoria del talent, che nel video ha un ruolo da protagonista mentre ondeggia al fianco di Aka sulle note di uno dei brani più ascoltati dell'estate 2021.

Chi è Klaudia Pepa ex ballerina di Amici

Klaudia Pepa è nata a Tirana il 26 ottobre 1992. Dopo l'adolescenza trascorsa in Albania, il percorso al National Theatre of Opera and Ballet of Tirana e la prestigiosa accademia del suo paese di origine, Klaudia trova il successo anche in Italia, partecipando al talent di Maria De Filippi. Sin da subito spicca per le sue doti nella danza, tanto da arrivare in finale nel corso dell'edizione, vinta poi dai The Kolors. Dopo il programma diventa una della ballerine del corpo di ballo. Oggi vive a Brescia, ma si sposta di frequente tra l'Italia, gli Usa e l'Albania. Nel 2013 sposa il compagno e coreografo albanese Albi Nako.

Il successo di Aka7even dopo Amici 20

Dopo Irama, Aka7even è il primo artista di Amici a posizionarsi al primo posto della Top 50 Italia di Spotify. Il successo in streaming vale per "Loca" quanto per gli altri due brani lanciati durante il suo percorso al talent show, "Mi manchi" e "Yellow". I numeri parlano di 35 milioni di stream, in un continuo testa a testa con Sangiovanni, l'altro giovane talent che domina le classifiche FIMI da settimane.

Le date dell'instore tour di Aka7even

"Per Loca abbiamo pensato a un video che rispecchiasse lo spirito del brano: fresco, giovane", commenta Aka7even. "Il sapore è quello dell’estate, proprio come il ritmo irresistibile che ti porta a non riuscire a star fermo. E ovviamente non poteva mancare la passione, che viene raccontata in Loca sin dal titolo. La location poi, è fenomenale: anche durante le riprese ci siamo divertiti moltissimo. Spero davvero che questo brano possa accompagnare le nostre giornate (e, perché no, le serate estive) e regalarci un po’ di spensieratezza". A partire da lunedì 14 giugno, Aka7even darà il via agli appuntamenti del suo tour firma copie in giro per l'Italia, ecco tutte le date:

Lunedì 14 giugno ore 15.00 – MILANO – Mondadori Megastore Piazza Duomo, 1

Martedì 15 giugno ore 16.00 – TORINO – Mondadori Bookstore Via Monte di Pietà, 2

Mercoledì 16 giugno ore 16.00 – BOLOGNA – Mondadori Bookstore Via Massimo D’Azeglio, 34/2

Giovedì 17 giugno ore 16.00 – ROMA – Mondadori Bookstore Via Appia Nuova, 51