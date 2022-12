Aka7even fa visita ai bambini dell’ospedale pediatrico: “So quanto siano difficili certi momenti” Il cantante napoletano pubblica le foto all’Ospedale Santobono di Napoli, dove ha fatto visita ai piccoli pazienti ricordando la sua esperienza di bambino nella stessa struttura, quando finì in coma a causa di un’encefalite.

A cura di Andrea Parrella

Aka7even fa visita all'ospedale pediatrico di Napoli per portare doni ai bambini ricoverati. Il cantante, che ha partecipato ad Amici nel 2021 per poi prendere parte all'edizione 2022 del Festival di Sanremo, ha pubblicato alcune foto che immortalano l'incontro con i pazienti e il personale medico negli ultimi giorni dell'anno.

Il ricordo di Aka7even: "A 7 anni in coma per un'encefalite"

Foto accompagnate da un lungo messaggio dello stesso cantante, che racconta l'importanza che giornate del genere possono avere per lui, invitando i suoi fan a fare lo stesso e ricordando quella che è stata la sua esperienza in questa stessa struttura, quando a soli 7 anni era andato in coma per una grave encefalite:

So per esperienza quanto sia difficile affrontare periodi come questi.

Non mi è nuovo questo luogo.

Nel 2008 ci sono già passato.

Purtroppo non tutti sono fortunati, avere la possibilità di regalare un sorriso o un momento di spensieratezza in situazioni così difficili a tutte le famiglie che si trovano in ospedale mi riempie il cuore di orgoglio.

I miei genitori mi hanno cresciuto con il pensiero di dover donare agli altri senza volere nulla in cambio, perché o lo fai col cuore, o non lo fai.

È importante per queste persone sorridere e staccare la mente da ciò che vivono quotidianamente.

Se avete la possibilità di donare un sorriso a chi ne ha bisogno, fatelo.

Vi renderà una persona migliore non agli occhi degli altri, ma ai vostri.

Grazie

Il nuovo album e i problemi alle corde vocali

Aka7even che esce da un periodo decisamente complesso, visto che negli scorsi mesi ha dovuto far fronte ai problemi di salute che hanno tardato l'uscita del suo album e lo hanno costretto a cambiamenti in corsa per il suo tour. Il cantante di Vico Equense aveva avuto a che fare con un problema alle corde vocali, un nodulo, che gli aveva impedito di esibirsi durante tutta l'estate. Un annuncio, quello dello scorso agosto, che era coinciso anche con l'inizio di un suo silenzio social. Un silenzio rotto improvvisamente da una foto a San Paolo in Brasile e la decisione di pubblicare il singolo "Voce", una versione modificata della colonna sonora di CoopVoce. Proprio il cantante aveva confessato quanto il singolo lo avesse aiutato a uscire da un periodo difficile: "Dopo il problema alle corde vocali ho avuto bisogno di un periodo per me stesso per resettare tutto"