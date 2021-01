Gianna Nannini è stata costretta a rispondere alle accuse di un sindacato di Polizia che criticava un suo video. Sì, una cantante ha dovuto specificare che un videoclip è arte e che rappresentare un poliziotto con un viso da maiale, a mo' di cartone animato, non è un'accusa generalizzata ma, come chiaramente si evince, la denuncia a un "meccanismo tossico" per parafrasare le parole della canzone (che non è un inno contro la Polizia). "L'aria sta finendo" è il nome dell'ultimo singolo della cantante toscana estratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza”, un brano che "parla della necessità di cambiare le nostre abitudini di vita prima che ‘l’aria finisca’".

"Alcune delle immagini contenute nel videoclip di Gianna Nannini sono inaccettabili, ingiuriose, violente e istigano all’odio sociale" ha dichiarato all’Adnkronos il segretario generale del sindacato di Polizia Coisp Domenico Pianese. Un'accusa che nasce dalla mancanza di contestualizzazione, probabilmente, del video in animazione rotoscopica scritto e diretto da Luca Lumaca che "punta il dito sulla nostra società che da tempo ha perso l’armonia: una parte del mondo spreca le risorse, è resa insensibile da una cultura dello scarto e prevarica i più deboli costruendo muri mentali e fisici" si legge in una nota in cui la cantante risponde al Sindacato

"Non posso credere che una canzone d’amore come ‘L'aria sta finendo' scateni tutto questo odio – ha dichiarato la cantante -. La musica ha i suoi messaggi e così i video che li rappresentano. L' ‘Arte' è uno stato indipendente. Nessuno di noi, e me per prima sia chiaro, vuole offendere la polizia e chi rischia ogni giorno la propria vita, ma nemmeno vogliamo che un altro essere umano abusi del proprio potere. Purtroppo siamo tutti a conoscenza di tragici episodi in cui è capitato, vedi il caso di George Floyd negli USA. È per questo che nel video alcune istituzioni vengono raffigurate, per esempio, con volti di maiali e non di persone: proprio per evidenziare forme di potere degenerate e non umane. Love and peace sempre. Gianna" è stata la risposta completa, postata anche sui propri social.