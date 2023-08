Adriano Celentano dice addio a Toto Cutugno: “Dissi no a L’Italiano, fu una cazzata mondiale”

Tra i saluti più attesi a Toto Cutugno c'era quello di Adriano Celentano. Il molleggiato ha scelto i social per raccontare il suo rapporto con Cutugno, morto all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. L'evento più significativo che ha legato i due è stato il "rischio" che a cantare quella L'Italiano che ha reso Toto Cutugno così celebre in Italia all'estero fosse lo stesso Celentano.

Toto Cutugno aveva più volte raccontato del tentativo di affidare all'amico quella canzone, convinto che l'effetto sarebbe stato molto incisivo. Celentano parte proprio da lì nel suo post:

Ciao Toto!

…ricordo che eravamo in macchina… una cinquecento credo, e tu insistevi perché io incidessi "L'italiano".

Una superbomba appena ultimata la notte prima che ci vedessimo.

"Non ho dormito tutta la notte" -mi dicesti- "pensando al successo che faremo, tu come interprete, e io come autore",

il brano era davvero FORTE!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase piu' importante: "IO SONO UN ITALIANO VERO".

Una frase oltretutto insostituibile, in quanto e' proprio su questa che si regge l'intera impalcatura di quella grande opera.

E io sentirmi pronunciare: "SONO UN ITALIANO VERO" mi sembrava di volermi innalzare.

Lui non credeva alle sue orecchie: "ma non capisci che e' proprio questo il punto, io l'ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero.”

“Si lo so”-gli dissi io-“però non mi va di dirlo io…”.