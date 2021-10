Adele, manifesti con “30” in giro per il mondo: i fan cercano indizi e tirano in ballo Taylor Swift Degli enormi cartelloni con la scritta “30” hanno fatto subito pensare che il nuovo album di Adele sia in procinto di essere pubblicato. Enormi manifesti sono apparsi in diverse parti del mondo, compresa Milano, e i fan hanno cominciato a cercare indizi sulla possibile data precisa di pubblicazione.

A cura di Redazione Music

Degli enormi cartelloni con la scritta "30" hanno fatto subito pensare che il nuovo album di Adele sia in procinto di essere pubblicato. Enormi manifesti sono apparsi in diverse parti del mondo, compresa Milano, e il pensiero non può che andare al prossimo album della cantante inglese che ha usato i numeri (gli anni che aveva quando aveva scritto e registrato ciascun album) per titolare i suoi progetti discografici e così ci sono stati "19", "21" e "25". Qualche anno fa aveva parlato di un suo prossimo album facendo riferimento a questo proprio con il numero 30. Lo scorso 30 febbraio, poi, fu la stessa cantante inglese a lasciarsi andare a una data, dicendo che il prossimo album sarebbe stato publicato a settembre.

Ottobre è appena cominciato e per ora non vi è alcun album pubblicato né in streaming né in formato fisico, ma con l'apparizione dei cartelloni giganti pare che l'attesa non sarà lunghissima. Non si sa molto su come sarà l'album, in questi anni la cantante ha vissuto non pochi cambiamenti e chissà se, come disse questo sarà un album "drum ‘n' bass per farvi dispetto". Intanto c'è che la cantante ha compiuto 33 anni, quindi se questo nuovo lavoro dovesse realmente chiamarsi 30, alcuni fan pensano che farebbe riferimento a un periodo non semplice della sua vita, ovvero quello della separazione dal marito Simon Konecki, avvenuta nell'aprile 2019, mentre pochi mesi fa quella separazione si è trasformata in divorzio. Insomma, separandosi a 31 anni, probabilmente l'album racconterà proprio le difficoltà col marito.

I fan cominciano, quindi, a scervellarsi per trovare maggiori indizi che vadano in questa direzione, ovvero quella dell'uscita a breve dell'album. Una delle coincidenze è la scelta di Taylor Swift di cambiare la data di uscita di "Red", versione ri-registrata di uno dei suoi album di maggiore successo. La pubblicazione avrebbe dovuto essere il 19 novembre ed è stato anticipato al 12. Per questo i fan di Adele hanno pensato che "30" potrebbe vedere la luce proprio il 19 novembre prossimo. L'ultimo album della cantante, "25" è stato per 10 settimane in testa della classifica inglese vincendo il Grammy come album dell'anno e "best pop vocal".