Adele interrompe il concerto e corre tra la folla: l’abbraccio col medico che ha fatto nascere il figlio Durante uno dei suoi concerti a Las Vegas, Adele, commossa, ha interrotto l’esibizione per salutare il ginecologo che ha fatto nascere il figlio.

A cura di Redazione Music

Adele ha interrotto il suo concerto di Las Vegas per salutare un ospite d'eccezione che era andato a vedere il concerto senza che lei ne sapesse niente. Nonostante i tantissimi ospiti e vip che sono stati ospiti della residency della cantante, Adele ha interrotto l'esibizione per correre tra il pubblico. La popstar inglese era nel bel mezzo del suo successo del 2015 "When We Were Young", che stava cantando mentre indossava il suo costume da Halloween di Morticia Addams quando ha notato il medico che ha fatto nascere il figlio. Adele stava cantando uno dei suoi maggiori successi quando si è resa conto che l'uomo era tra il pubblico.

La popstar, quindi, ha interrotto l'esibizione per correre verso di lui, mentre la band continuava a suonare: nei video si vede Adele cantare la canzone e rispondere ai saluti del pubblico, finché a un certo punto si rende conto che la persona che l'aveva salutata aveva una faccia familiare e così ha interrotto la canzone urlando "Dio mio! Colin!", gli è corsa incontro fermandosi avanti a lui e spiegando al pubblico, con la voce rotta dall'emozione: "Questo è il dottore che ha dato alla luce il mio bambino. Non ti vedo da anni". Mentre la band continuava a suonare il pubblico si è sciolto in un commento di commozione all'unisono.

I due hanno scambiato qualche parola, quasi come se non fossero davanti a migliaia di persone, poi Adele si è allontanata e sempre con al voce emozionata ha chiesto al pubblico: “La canterete per me? Quell’uomo ha fatto nascere il mio bambino!". Il ginecologo, infatti, è stato colui che ha fatto nascere Angelo, il figlio di Adele avuto dall'ex marito Simon Konecki. Un altro dei tanti momenti particolari che i concerti di Adele a Las Vegas hanno regalato ai suoi fan, dall'interruzione dello spettacolo per far rivelare a due fan il sesso del bambino che stava per nascere passando alla rivelazione della sciatica, fino al ricordo di Matthew Perry, l'attore di Friends scomparso nei giorni scorsi.