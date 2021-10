Adele batte il record di ascolti su Spotify, ma soprattutto fa piangere il mondo intero Come risponderà il mondo streaming al ritorno di Adele a 6 anni dall’ultima uscita, “25”? Con un record, ovviamente. “Easy on m”, il singolo che anticipa l’uscita del nuovo album di Adele, “30”, infatti ha battuto il record di stream in un solo giorno per una canzone, spodestando i BTS e la loro “Butter”.

A cura di Redazione Music

Adele (ph Simon Emmett)

Come risponderà il mondo streaming al ritorno di Adele a 6 anni dall'ultima uscita, "25"? Sei anni sono un'eternità se si tiene conto della velocità dei cambiamenti dell'industria e qualcuno si chiedeva quale sarebbe stato l'impatto di questi cambiamenti nell'industria sul ritorno della cantante che ha pubblicato "Easy on me", anticipando il suo prossimo album "30" che sarà pubblicato il prossimo 19 novembre. E la risposta è stata netta: Adele, infatti, ha battuto in meno di 24 ore il record di ascolti su Spotify, diventando il singolo maggiormente streammato in un singolo giorno sulla piattaforma svedese.

Il record su Spotify e Amazon Music

La ballad che segna il ritorno della cantante inglese, uno dei più attesi di questi ultimi anni, ha debuttato con 24 milioni di stream su Spotify, il numero maggiore mai contato sulla piattaforma, battendo il record precedente che apparteneva ai BTS con "Butter" che aveva collezionato 20.9 milioni di stream in sole 24 ore lo scorso 23 maggio. "Easy on me" ha fatto molto meglio, collezionando 24 milioni di stream in 24 ore, a cui si aggiungono altri numeri: è il singolo più ascoltato in un giorno su Amazon Music, collezionando oltre 35 milioni di visualizzazioni nel primo giorno d'uscita (saliti, a oggi, oltre i 60 milioni).

Il significato di Easy on me

La canzone della cantante inglese ha avuto un'accoglienza ottima anche da parte della critica, oltre che del pubblico. C'era molta attesa per capire qualche direzione avrebbe intrapreso la cantante, che in questi ultimi anni ha visto la sua vita cambiare repentinamente, con la scomparsa dai radar per un po' e il divorzio dal marito. E proprio questo è l'argomento della canzone, che è una lunga planata piano e voce, in cui Adele ancora una volta non sbaglia nulla. Una ballatona di quelle a cui ha abituato il pubblico, una sorta di lettera all'ex marito in cui gli chiede di capirla, di capire che il loro amore nacque in un momento in cui era ancora giovanissima: "Ero ancora una bambina, non ho avuto la possibilità di sentire il mondo intorno a me. Non ho avuto tempo per scegliere cosa ho scelto di fare quindi vacci piano con me". Una lettera in cui Adele giura di averci provato, ma senza successo: "Non puoi negare quanto ci abbia provato. Ho cambiato chi еro per mettervi еntrambi al primo posto, ma ora mi arrendo".