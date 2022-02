Adele al centro delle polemiche, la cantante accusata di transfobia La cantante finisce al centro di un vortice di polemiche dopo il discorso di ringraziamento per la vittoria ai BRIT Awards 2022.

A cura di Andrea Parrella

Adele è stata la trionfatrice della serata dei BRIT Awards 2022, una delle manifestazioni musicale più ambite a livello planetario. La cantante, tuttavia, è inconsapevolmente inciampata in una polemica scaturita da una sua frase, interpretata da alcuni come transfobica. Tutto è partito dal suo discorso di ringraziamento per il premio più ambito della serata, il Gender Neutral Artist of the YearBRIT Awards 2022, premio che rappresenta di fatto il riconoscimento di migliore artista dell'anno dopo la cancellazione delle categorie di genere in questa edizione: basta "miglior artista maschile" e "miglior artista femminile". Nel ricevere il premio, l'artista ha ammesso di comprendere le ragioni del nuovo nome attribuito a questo premio, pur aggiungendo un appunto: “Capisco perché il nome di questo premio è cambiato, ma amo essere una donna ed essere un'artista donna”.

Le polemiche per le parole della cantante

Parole che non sono piaciute ad alcuni spettatori della manifestazione, che hanno espresso sui social immediato dissenso. Da chi ha scritto: “Per favore no, Adele non può essere transfobica”, a chi ha accostato l'artista alla definizione di Terf (“Trans Exclusionary Radical Feminists”, “femministe radicali trans escludenti”). Polemiche scaturite da una manciata di tweet e commenti che però hanno reso il senso dell'effetto divisivo delle parole di Adele, la quale fino ad ora non ha ancora commentato la vicenda (e probabilmente non lo farà).

Il racconto della serata

Una serata, quella dei BRIT Awards 2022, che ha alternato grandi artisti e grandi ospiti che hanno annunciato i relativi premi, da Courtney Cox a David Guetta, da Ronnie Wood a Tom Daley, fino a Liam Gallagher, lo storico ex frontman degli Oasis cha ha cantato Everything's Electric. Molto apprezzata anche l'esibizione di Adele con "I Drink Wine". Tra le performance anche quella di Ed Sheeran, che ha proprio aperto l'evento dei Brit Awards 2022 cantando due brani del suo ultimo album, Equals. I brani, eseguiti con i Bring Me The Horizon, sono stati Bad Habits e The Joker and the Queen.