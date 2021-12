Addio Little Mix, il trio inglese si scioglie alla fine del tour: “Ci prendiamo una pausa”

Questo tour sarà l'ultimo per le Little Mix. Il trio inglese composto da Jade Thirlwall, Perrie Edwards e Leigh-Anne Pinnock ha annunciato ufficialmente un "break" alla fine del loro tour "Confetti" che terminerà nel 2022. "Sono stati dieci anni fantastici, una meravigliosa avventura senza sosta" hanno dichiarato in un comunicato, "ma riteniamo sia arrivato il momento giusto per fare una pausa". È una notizia che da un lato sorprende, dall'altro un po' meno perché era nell'aria da diverse settimane dopo che il gruppo aveva più volte negato ogni voce su una possibile separazione. Ufficialmente, le Little Mix si prendono una pausa e non si separano, ma si sa che queste cose sono solo il primo passo verso decisioni definitive.

Il primo grande scossone è avvenuto lo scorso dicembre quando la quarta componente Jesy Nelson ha lasciato il gruppo lo scorso dicembre dichiarando: "La verità è che di recente essere nella band ha davvero messo a dura prova la mia salute mentale". Le Little Mix hanno scritto in un comunicato:

Volevamo farvi sapere che dopo il tour dei Confetti ad aprile/maggio del prossimo anno ci prenderemo una pausa come Little Mix. Sono stati 10 anni fantastici, una meravigliosa avventura senza sosta, e sentiamo che è il momento giusto per fare una pausa per ricaricarci e lavorare su altri progetti. Non possiamo non ringraziarvi abbastanza per il vostro amore e il supporto senza fine sin dall'inizio. Vi amiamo così tanto. Non ci stiamo separando – Le Little Mix sono qui per restare 💫 Abbiamo piani per più musica, tour e spettacoli in futuro. Abbiamo creato così tanti ricordi incredibili con tutti voi e non vediamo l'ora di farne tanti altri. Siamo sorelle e avremo sempre l'un l'altro e voi, i fan, nelle nostre vite. Little Mix è per sempre ♥️ Ci vediamo in tour! Jade, Leigh-Anne e Perrie x