Addio a Toto Cotugno: durante i funerali, i fan intonano l’Italiano e applaudono l’uscita del feretro Durante i funerali di Toto Cotugno alla Basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano, la folla accorsa ha intonato e applaudito Italiano all’entrata e all’uscita del feretro.

A cura di Vincenzo Nasto

Lo scorso 22 agosto, dopo una lunga malattia, è scomparso il celebre cantante Toto Cotugno. Il pensiero dei personaggi della musica e della cultura sono arrivati, in tanti, tramite social, ma nelle scorse ore si sono anche celebrati i funerali dell'autore di Italiano. Nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano, alla presenza della moglie Carla e del figlio Nico, dalle ore 11 sono arrivati alcuni dei grandi protagonisti degli anni 80, da Gianni Morandi a Pupo, da Fausto Leali ad Ivana Spagna. In tanti, soprattutto fan dell'artista, hanno voluto raggiungere la Basilica, cercando di dare l'ultimo saluto all'artista: oltre un centinaio di persone che si sono affollate fuori dalla chiesa. All'arrivo del feretro, i presenti hanno fatto partire in coro, il più grande successo dell'artista di origini carraresi.

Una folla emozionata è quella che ha fatto partire dalle casse Italiano, con le prime note che coinvolgono le voci anche dei presenti: "Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra". La folla accorsa alla Basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano ha applaudito a tempo, rincorrendo le note della canzone, un tributo a uno dei brani che hanno maggiormente rappresentato l'esser italiano nel mondo. Durante la cerimonia, il parroco ha voluto ricordare l'immenso lavoro condotto dall'artista anche in terra straniera, dove aveva trasmesso l'amore per il cantautorato italiano: "Era sempre in giro per il mondo, ieri mi è stato detto che a scrivergli per le condoglianze sono state persone dalla Russia, dall'Ucraina, dagli Stati Uniti. Tutto questo ci conferma che Toto ha lasciato un bel segno nel mondo, con le sue composizioni, un segno della bontà con le sue scelte, non sempre comprese da tutti".



L'ultimo pensiero di Gianni Morandi e Pupo ai funerali

Non solo all'ingresso del feretro in chiesa, ma anche all'uscita, al termine della commemorazione: Italiano è risuonato nelle casse per un ultimo saluto al cantante di Fosdinovo, scomparso lo scorso 22 agosto all'ospedale San Raffaele di Milano. All'uscita dalla Basilica, Pupo e Gianni Morandi si sono lasciati andare ai giornalisti presenti, soffermandosi su quanto Cotugno sia stato bistrattato dalla stampa italiana. Da una parte, Gianni Morandi ha dissentito, elogiando le grandi opere del cantante: "Qualcuno diceva fosse un cantautore troppo popolare, io dico di no, dico che è stato un grande cantautore, ma anche un grande interprete". Pupo dall'altra parte, ha ricordato quanto Cotugno avesse segnato gli anni 80′, dicendosi anche rammaricato della poca presenza dei colleghi al suo funerale: "La presenza di Gianni a questo evento è significativa. Sono mancati un po' di colleghi, ci siamo solo noi due, mi è dispiaciuto un po‘".