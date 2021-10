Achille Lauro mette in musica un amore adolescenziale tormentato nel nuovo singolo Io e te Il 22 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Io e te”, la nuova canzone scritta e interpretata da Achille Lauro. Si tratta di un brano inedito che Lauro ha realizzato per il film “Anni da Cane”, diretto dal regista calabrese Fabio Mollo (già autore de “Il sud è niente” e “Il padre d’Italia”), una produzione Amazon Original.

Il cantante Achille Lauro (foto di Daniele Cambria)

Il 22 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali "Io e te", la nuova canzone scritta e interpretata da Achille Lauro. Si tratta di un brano inedito che Lauro ha realizzato per il film "Anni da Cane", diretto dal regista calabrese Fabio Mollo (già autore de "Il sud è niente" e "Il padre d'Italia"), una produzione Amazon Original. Il cantante torna a qualche giorno di distanza dall'uscita del suo album fotografico e a qualche mese, invece, dal suo ultimo album "Lauro".

Di cosa parla "Io e te", la nuova canzone di Achille Lauro

Stando a quanto ha fatto trapelare lo stesso Achille Lauro attraverso il suo ufficio stampa, i versi che compongono "Io e te" dovrebbero mettere in mostra un amore adolescenziale tormentato e difficile, "acerbo e intenso", che si consuma velocemente come l'ultima sigaretta abbandonata in un pacchetto (lui stesso ha definito la canzone come "Un film alla Godard"). La partecipazione di Lauro al film "Anni da Cane" non si limiterà soltanto alla musica: il rapper interpreterà anche un breve cameo all'interno del film, inaugurando un sodalizio con Amazon Prime destinato a durare nel tempo.

"Anni da Cane", il nuovo film di Fabio Mollo con la partecipazione di Achille Lauro

Venendo alla pellicola diretta da Fabio Mollo:"Anni da Cane" racconta la storia di Stella, una ragazza giovanissima e piena d'immaginazione, la cui vita viene stravolta in seguito a un brutto incidente in cui rimane coinvolto anche un cane. Un'esperienza che sfocerà in un trauma che spingerà Laura a convincersi di dover contare i propri anni come quelli dei cani (uno ne vale sette); di conseguenza, i suoi 16 anni sarebbero, in realtà, 112. Questa falsa convinzione le fa temere che, a dispetto della sua giovanissima età, le rimanga poco da vivere. Stella decide così di stilare una lista da cosa da fare prima di morire, ma a sconvolgere il quadro sarà l'avvento sulla scena di Matteo, un coetaneo di Stella timido e introverso, che plasmerà la sua visione delle cose.