Accusa Aka7even di non aver fatto selfie col figlio, il cantante: “Falso, non mi tiro mai indietro” Aka7even si difende sui social dalle accuse di aver rifiutato una foto ad alcuni fan mentre era al bar con degli amici. Il cantante, finalista di Amici, e autore tra le altre canzoni, di loca e Mi manchi, infatti, ha scritto su Twitter per negare le accuse e spiegare che non si sognerebbe mai di negare un autografo a un fan.

A cura di Francesco Raiola

Aka7even si difende sui social dalle accuse di aver rifiutato una foto ad alcuni fan mentre era al bar con degli amici. Il cantante, finalista di Amici, e autore tra le altre canzoni, di "Loca" e "Mi manchi", infatti, ha scritto su Twitter per negare le accuse e spiegare che non si sognerebbe mai di negare un autografo a un fan. Nelle scorse ore, infatti, pare che una persona abbia scritto a Deianira Marzano per denunciare, nei DM, un gesto del cantante, che mentre era al tavolo con una ragazza, diceva il messaggio, si sarebbe alzato per fare foto solo con alcuni fan, escludendone altri, compreso il figlio della persona che aveva inviato il messaggio.

Messaggio in cui si parlava anche di modi sgarbati da parte del cantante e della ipotetica compagna. Aka7even, quindi, ha preferito scrivere di proprio pugno un messaggio per spiegare che non era vero e che si era fermato con tutti, facendo foto e firmando autografi. Anzi, Aka si è detto dispiaciuto per la fuoriuscita di queste notizie false: "Chi mi conosce sa come sono. Non mi tiro MAI indietro se mi chiedono una foto o un autografo. Amo il contatto con i fan e sono super disponibile con tutti. Mi rammarica leggere false notizie a riguardo e non me né capacito nemmeno del motivo. Vi voglio sempre bene" ha scritto su twitter accolto anche dall'affetto dei fan.

Il cantante aveva già smentito l'accaduto con una risposta alla stessa Marzano, che l'aveva pubblicata sul proprio profilo. Aka7even ha spiegato di essersi fermato con tutti, appunto, di avere come testimoni tutti quelli che erano lì nel bar e spiegando che non era con una ragazza, ma con un gruppo di amici. "Mi dispiace che debba dare tutte queste spiegazioni" ha scritto il finalista di Amici, che nelle scorse ore è stato sul palco ospite di Gigi D'Alessio, come ha testimoniato in alcune storie. La risposta di Aka7even è arrivata pochi giorni dopo un'altra polemica che riguardava proprio il rapporto tra fan e artisti. Era stata Madame, nelle scorse settimane a lamentare l'invadenza dei fan anche in momenti privati, spiegando che non sempre si può rispondere ai fan (anche se, specificò, che lei aveva risposto positivamente alla richiesta del fan).