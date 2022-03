A un mese da Sanremo, il Festival comanda le classifiche con Blanco e Mahmood, Sangiovanni e Irama La classifica dei singoli dice ancora Sanremo, con otto canzoni nelle prime dieci posizioni e anche tra gli album i cantanti del Festival mantengono buone posizioni.

A cura di Redazione Music

Blanco e Mahmood (by Bogdan Chilldays Plakov)

È passato poco più di un mese dalla vittoria di Blanco e Mahmood al Festival di Sanremo con "Brividi" e dopo poco più di 30 giorni le canzone cantate sul palco dell'Ariston continuano a dominare le classifiche ufficiali FIMI. Gli ultimi dati, che calcolano il periodo che va dal 4 al 10 marzo dicono, infatti, che tra i singoli le canzoni del festival occupano otto delle prime dieci posizioni, ma gli artisti conquistano tutte e dieci le posizioni, essendoci altre canzoni di Tananai e di Rkomi oltre alle loro sanremesi. E anche nel computo degli album, gli artisti dell'ultimo Sanremo continuano a tenersi alti nella top 10

Sono i vincitori di quest'ultima edizione, ovvero Blanco e Mahmood, che rappresenteranno anche l'Italia al prossimo Eurovision, a comandare la classifica dei singoli più ascoltati del Paese con "Brividi", che ha superato i 50 milioni di ascolti su Spotify, con oltre 40 milioni di visualizzazioni per il video ufficiale. Alle spalle della coppia c'è Sangiovanni con "Farfalle", che alla lunga conquista posizioni e sale dalla 3 alla 2, mettendosi alle spalle "Ovunque sarai" di Irama che scende in terza posizione. Ai piedi del podio ci sono due delle canzoni rivelazione di questa edizione, ovvero "Dove si balla" di Dargen D'Amico e "Ciao ciao" della Rappresentante di Lista che sono quarta e quinta, mentre in sesta c'è la sorpresa "Baby Goddamn" di Tananai, che è anche nono con "Sesso occasionale". Rkomi è settimo con "Insuperabile" e ottavo con "La coda del diavolo" insieme a Elodie, mentre in decima c'è Elisa con "O forse sei tu".

Tra gli album, invece, esordisce in testa alla classifica Bresh con "Oro blu" che si mette alle spalle il long seller "Taxi Driver" di Rkomi e "Il giorno in cui ho smesso di pensare" con cui Irama aveva esordito in testa la settimana scorsa, seguito da "Blu celeste" di Blanco, a dimostrazione di come Sanremo abbia spinto anche gli album dei cantanti. Esordisce in quinta posizione "Space cowboy" di Tommaso Paradiso, ritorno solista dell'ex Thegiornalisti, davanti a "Noi, loro e gli altri" di Marracash e al ritorno discografico di Dargen D'Amico "Nei sogni nessuno è monogamo". Chiudono la top ten Elisa con "Ritorno al futuro / Back to the future", "La ragazza del futuro" di Cesare Cremonini e il ritorno di Stromae "Multitude".