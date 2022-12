“A Sanremo mio figlio tifa Lazza”, Giorgia scherza su Twitter, il rapper: “Io tifo te, allora” Botta e risposta tra Giorgia e Lazza che su Twitter scherzano in attesa del prossimo Festival di Sanremo 2023 dove saranno tra i protagonisti.

A cura di Redazione Music

Botta e risposta simpatico tra Giorgia e Lazza subito dopo l'annuncio dei Big al Festival di Sanremo 2023: entrambi, infatti, si esibiranno sul palco dell'Ariston il prossimo febbraio. Amadeus ha annunciato in diretta al Tg1 i nomi dei Big che faranno parte del prossimo Sanremo e tra questi ci sono sia quello della cantante che quello del rapper, nomi diversi che hanno presa su generazioni diverse, ma che sono legati dai figli, come scrive proprio la cantante romana. È stata lei, infatti, subito dopo l'annuncio di Amadeus al Tg1 delle 13.30 a scrivere su Twitter che il figlio ci ha tenuto a comunicarle subito che non farà il tifo per lei ma per Lazza.

"Mio figlio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito, sò soddisfazioni" ha scritto la cantante parlando del figlio che ha dodici anni ed è perfettamente nel target del rap del cantante milanese che quest'anno ha dominato, incontrastato, le classifiche con il suo album Sirio che ha ottenuto 3 dischi di platino e per settimane è stato al primo posto delle classifiche FIMI degli album. Un commento ironico quello di Giorgia a cui ha subito risposto lo stesso Lazza che ha tenuto a precisare che, allora, sarà suo compito tifare per lei: "Io tifo te allora" ha risposto il rapper per la contentezza di Giorgia: "E andiamoooglielo vado subito a dire".

Poco prima Giorgia aveva scherzato anche su un messaggio del padre: "mi scrive mio padre: Giorgia ho visto che vai a Sanremo, ma come ospite? genio" aveva scritto la cantante, ironicamente. Nei giorni scorsi la cantante è tornata dopo un silenzio di sei anni – quando uscì l'album "Oro nero" – con il nuovo singolo "Normale" – prodotto da BigFish – che anticipa proprio il ritorno discografico. Non è ancora stata resa nota la data ma probabilmente dovremmo aspettare il prossimo febbraio, dopo che la cantante avrà portato sul palco la canzone sanremese.