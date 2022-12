A Natale Renzo Rubino porta la musica nei salotti: il cantautore suonerà nelle case di tutta Italia Si chiama Porto il Natale la nuova idea del cantautore pugliese Renzo Rubino che porterà se stesso e la propria tastiera in giro per i salotti delle case italiane.

Renzo Rubino (ph Diego di Guardo)

Da Porto Rubino a Porto il Natale il passo è breve, e soprattutto è all'insegna dell'intimità più totale. Negli ultimi anni renzo Rubino si è invenbtato uno dei festival più interessanti e particolari del pa orama italiano e adesso ha deciso di trasformare ancora una volta quell'esperienza al punto da portarla direttamente nelle case delle persone: insomma, se non potete andare da Rubino, Rubino verrà da voi, un po' come la storia di Maometto e della montagna. A partire dal 23 dicembre e fino a metà gennaio, quindi, il musicista pugliese porterà un concerto pensato ad hoc lungo tutto lo Stivale, con non poche sorprese.

Si chiama Porto il Natale appunto, il progetto che lo vedrà passare dalle suggestive location pugliesi, dove ogni anno tiene Porto Rubino, alle case e cantine di tutta Italia: "palcoscenici di questa nuova avventura musicale saranno i salotti e i luoghi del cuore di quanti seguono con affetto Renzo e hanno deciso di mettere a disposizione uno spazio intimo ed esclusivo, diventando a tutti gli effetti dei piccoli promoter di uno spettacolo senza precedenti" si legge nella nota stampa che presenta questo viaggio in Italia che si arricchisce anche di alcune date esclusive come quelle nella casa di riposo “L’Ulivo” di Taranto e la casa circondariale di Brindisi. Partecipare a questi concerti sarà gratuito, almeno finché ci sarà posto. Ecco tutte le date del tour: