Per la terza settimana consecutiva "7", l'ultimo album di Ligabue è in testa alla classifica di vendita e ci resta, quindi, anche nella classifica natalizia, quella che ha accompagnato il pubblico verso le feste. Come sempre capita in questo periodo dell'anno, alcuni dei nomi storici della musica italiana tornano in testa alla classifica, probabilmente spinti anche dai regali. E così Liga può vantare la terza settimana in testa alla classifica, cosa che nel 2020 è stato soprattutto ad appannaggio del rap e della trap, e lo ha fatto con un album che raccoglieva sia alcuni inediti che tutti i singoli, 77, usciti fino ad ora. Insomma, il regalo perfetto per questo 2020 e per i fan del cantante.

Una top 10 di nomi noti

Ma sono tanti i nomi della vecchia guardia che sono nella top 10 degli album più venduti, con un paio di eccezioni. La prima eccezione è Sfera Ebbasta, che riguadagna una posizione mettendosi in seconda posizione con il suo ultimo album "Famoso", uno degli album più attesi dell'anno, che mantiene la seconda posizione, davanti a Claudio Baglioni e il suo ultimo "In questa storia che è la mia". Il quarto posto è dell'album natalizio di Michael Bublè, "Christmas", davanti a Tiziano Ferro e il suo "Accetto Micracoli: l'esperienza degli altri". In sesta posizione c'è la seconda eccezione dopo Sfera Ebbasta, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari con "Ahia!", settima per "D.O.C." di Zucchero e ottava per "Letters to you" di Bruce Springsteen, mentre a chiudere la top 10 ci sono gli AC/DC di "Power Up" e Paul McCartney con "McCartney III".

Singoli all'insegna di Natale e Sfera

Tra i singoli ovviamente spiccano le canzoni natalizie, con "All I Want for Christmas is you" di Mariah Carey che domina la classifica singoli della FIMI, seguita da "Baby" di Sfera Ebbasta, mentre in terza posizione c'è "It's beginning to look a lot like Christmas" di Michael Bublè. In quarta risale "Jingle Belle Rock" nella versione classica di Bobby Helms, mentre è sempre Sfera, questa volta con "Famoso", a interrompere le canzoni natalizie.