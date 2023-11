X Factor 2023, gli inediti dei concorrenti in gara nella semifinale del 30 novembre 2023 Questa sera ci sarà la semifinale di X Factor 2023 dove i cantanti – Angelica, ASTROMARE, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba – si esibiranno nei loro inediti.

Questa sera, per la semifinalefinale di X Factor, i sette concorrenti presenteranno i propri inediti, dopo che in queste settimane Angelica, ASTROMARE, Stunt Pilot, Il Solito Dandy, SETTEMBRE, SARAFINE e Maria Tomba si sono cimentati nelle cover. Questa sera, invece, alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW presenteranno le loro canzoni inedite che saranno disponibili a partire dall'1 dicembre per Warner Music Italy, etichetta che da quest'anno è partner ufficiale del talent condotto da Francesca Michielin con Fedez, Ambra e Dargen D'Amico, dopo il licenziamento di Morgan, con polemiche annesse, avvenuto la settimana scorsa. Ecco, quindi, le informazioni che abbiamo sugli inediti, in attesa di ascoltarli.

L'inverno di Angelica

Angelica, artista che milita nella squadra di Ambra porterà L'inverno, una canzone che ha una firma importante, essendo stata scritta da Tananai, Davide Simonetta, Paolo Antonacci e prodotto sempre da Tananai. Il brano "racconta la storia di alcune notti che, a volte, si rivelano più difficili di altre, al punto da spingere a "prendere a pugni uno specchio" in cerca di sollievo. La canzone si presenta come l'espressione di chi ha vissuto il dolore senza cercare vendetta, trasformando la sofferenza in musica e offrendo agli altri una melodia, una magia che racconta un intero mondo. Nel brano, la voce di Angelica rimane il fulcro principale, mai sopraffatta dall'accompagnamento strumentale, il quale, al contrario, mette in luce le peculiarità della sua vocalità. Verso dopo verso, la canzone rivela in modo sempre più evidente l'anima dell'artista, la sua sensibilità e tutto il carico emotivo delle esperienze vissute nonostante la giovane età".

Metaverso degli Astromare

Gli altri artisti di Ambra sono gli Astromare – che inizialmente erano di Morgan, almeno finché è rimasto in trasmissione – che si presentano con una canzone scritta da Alberto La Malfa, conosciuto come Albe, protagonista di Amici, due anni fa, e il suo producer di fiducia, ovvero Steve Tarta, che l'ha anche prodotta. La canzone, che "fa dell’ironia la sua forza e della ribellione la sua virtù", è stata scritta "per sdrammatizzare la società odierna, esaltando ed estremizzando alcune dinamiche che accadono tutt’oggi, anche per dare voce ‘a tutti quelli che vogliono fare quello che gli pare'".

Imma Stunt degli Stunt Pilots

Stunt Pilots (Ph Virginia Bettoja)

Gli Stunt Pilots, squadra D'Amico, portano un inedito intitolato "Ima Stunts" scritto da Simone Colombaretti, Lorenzo Caio Sarti, Emanuele Farina, ovvero gli Stunt Pilots, e John Gillespie Jr. La canxzone esprime il desiderio di spiccare il volo, liberandosi dalle catene del rimpianto, della tossicità e della vergogna che li hanno tenuti bloccati a terra per troppo tempo. La band – che deve affrontare le polemiche su Zo Vivaldi, uno dei componenti, che in passato ha collaborato con Fedez – spiega che la canzone è dedicata "a chi, andando a dormire, avverte di non aver reso giustizia a se stesso, provando rabbia per essersi nascosto o per non aver parlato".

Solo tu de Il Solito Dandy

Un altro degli artisti di Dargen è Il solito Dandy, che porterà sul palco di X Factor "Solo tu", canzone che firma assieme a Leo Pari, Simone Guzzino, che la produce anche. Ispirato alle parole della nonna (sic) che gli diceva "L'amore è tutto e tutto è amore", Il solito dandy ne ha tratto una lezione di vita: "Il brano ‘Solo Tu' riflette proprio su quest'esperienza: il sentirsi bene con qualcuno al punto da confondere le idee e rendere ogni cosa incredibile. È una canzone che l'artista avrebbe desiderato ascoltare nei momenti in cui la mente ‘partiva per la tangente' quando, tra giraffe rosa, acquari colorati e tempeste emotive, tornava a casa con ‘un sorriso da ebete', riflettendo su quanto fosse bello aver incontrato quella persona".

Lacrime di Settembre

L‘ultimo artista nelle fila della squadra di Dargen D'Amico è Settembre, che porterà Lacrime, canzone scritto con FIAT131, Laura di Lenola, Manuel Finotti, Alessandro Canini che la produce assieme a Bertelli, Gorbaciof (lo stesso Finotti), Etta, CEL. La canzone "affronta il tema delle mancanze, della nostalgia e della rassegnazione di fronte al persistere di persone nella nostra mente, anche quando fisicamente non sono più presenti e si focalizza sulla fragilità, senza paura di essere giudicata, e rappresenta chiaramente i sentimenti di Andrea nei confronti di una persona che non è più con lui, incapace o riluttante a dirgli: ‘t' vogli ben ogni notte'".

Malati di gioia di Serafine

Serafine (ph Virginia Bettoja)

Serafine è una delle due artiste di Fedez e per la semifinale porta la canzone "Malati di gioia", scritta e prodotta da lei stessa, e in cui "esplora la vita della generazione nata tra gli anni '80 e '90, specialmente coloro cresciuti in provincia con aspettative borghesi. Il testo critica la pressione sociale per seguire un percorso tradizionale di università, lavoro stabile, matrimonio e famiglia. Si focalizza su come i giovani senza talento evidente in determinati settori venivano poco considerati". Il brano, quindi, è una riflessione sul proprio percorso in cui ha cercato di uscire dal senso del dovere, invitando "ad accettare la gioia non convenzionale, sperando di regalare un sorriso a chi ha condiviso simili esperienze".

Crush di Maria Tomba

Maria Tomba (Virginia Bettoja)

L'ultima artista di Fedez è Maria Tomba, che canterà Crush, scritto con Mirko Guerra, Hanami, Salvatore Mineo, FIAT 13, prodotto da kOkeshi, Nerium, GRND. La canzone della cantante "si immerge nell'esperienza di un'avventura notturna, caratterizzata da colpi di fulmine, film mentali e infatuazioni amorose non ricambiate. Con un'atmosfera vivace e sgargiante, il brano diventa uno specchio di uno stile di vita che abbraccia "la libertà di esprimere i propri sentimenti" e il "prendere la vita con un pizzico di ironia". L'ispirazione per questa canzone ha radici in una vera notte vissuta dall'artista, durante la quale ha varcato i confini del coprifuoco del convitto di suore che frequentava. Nel decidere di recarsi in un locale per un drink, si è trovata di fronte a due occhi affascinanti che la fissavano, scatenando un immediato e travolgente ‘CRUSH'".