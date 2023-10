Tekashi 6ix9ine ancora nei guai: arrestato per aver aggredito due produttori nella Repubblica Dominicana Tekashi 6ix9ine è stato arrestato nell repubblica Dominicana per aver aggredito due produttori.

Ancora guai per il rapper americano Tekashi 6ix9ine che è stato arrestato un'altra volta nella Repubblica Dominicana per aver aggredito due produttori americani, qualche giorno fa. Continuano i problemi per il cantante che, qualche anno fa fu arrestato perché si dichiarò colpevole di rapina a mano armata e altre accuse e ottenne la liberà e lo sconto della pena perché collaborò con la giustizia, evitando una condanna che poteva essere ancora più lunga. La polizia dominicana ha arrestato il cantante, il cui vero nome è Daniel Hernandez, presso l'Hotel Balcones del Atlántico nella città di Sanchez.

Le presunte vittime sarebbero i produttori Cristian Anthony Rojas e Nelson Alfonso Hilario García, accusati da Tekashi di essere stati troppo tempo assieme alla nuova fidanzata del cantante, Yailin La Más Viral. Stando a quanto riportato da Diario Libre di Santo Domingo, la cantante era in studio a registrare una canzone con il produttore Diamond La Mafia, ma se ne sarebbe andata via prima che il fidanzato arrivasse con altri tre uomini. TMZ ha anche postato un video in cui si vede l'arrivo di Tekashi con altri uomini: il cantante chiede qualcosa a un uomo che stava andando via in motorino, entrano nello studio e dopo un taglio si vedono i quattro fuggire via di corsa.

Uno degli uomini aggrediti ha subito una ferita alla mascella, grave al punto da aver bisogno di un intervento chirurgico. TMZ ha scritto che subito dopo l'aggressione Tekashi avrebbe provato lasciare il Paese con un volo privato ma che non ci sarebbe riouscito perché i controlli l'avrebbero incastrato. Rolling Stones, però, riportando le parole di Dominican Today dice che la notizia non è confermata, ma che Tekashi aveva accettato di consegnarsi alla polizia. Lo scorso marzo il cantante era stato ricoverato a seguito di un'aggressione subito in una palestra della Florida.