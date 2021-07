Tancredi dopo Amici preoccupa i fan, lo sfogo sui social: “La vita è una mer*a” È una confessione fiume quella di Tancedi che su Twitter ha riversato parole di dolore e profonda tristezza che hanno fatto preoccupare i fan. “Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa”, scrive il cantante. “Mi convinco di essere felice ingannandomi”, si sfoga. In tanti sui social si chiedono se sia successo qualcosa di grave e improvviso nella sua vita, tale da giustificare lo sfogo. A quanto pare però si tratterebbe di un momento di infelicità nella sua vita.

A cura di Giulia Turco

Tancredi dopo Amici 20 ha vissuto una incredibile scalata verso il successo. Non solo il traguardo della semifinale al talent show di Maria De Filippi, ma anche quello del Disco di Platino per la sua Las Vegas, diventato uno dei tormentoni dell'estate e il cui video ha raggiunto quasi tre milioni di visualizzazioni su Youtube in poco più di un mese. Ha infiammato il pubblico salendo sul palco di Battivi Live, trovando ancora una volta riscontro dell'affetto dei suoi fan. Eppure Tancredi non è felice e lo racconta con uno sfogo pubblicato su Twitter.

Lo sfogo di Tancredi sui social

È una confessione fiume quella di Tancedi che su Twitter ha riversato parole di dolore e profonda tristezza che hanno fatto preoccupare i fan. "Tutti i giorni cerco di capire come mai c’è una percentuale di me che non sta bene, mi sento come se mi fosse stato tolto qualcosa, ma non capisco cosa", scrive il cantante. "Mi convinco di essere felice ingannandomi, cerco di aggirare il problema ma poi torno sempre lì, ed è diventato solo più grande", aggiunge. In tanti sui social si chiedono se sia successo qualcosa di grave e improvviso nella sua vita, tale da giustificare lo sfogo. A quanto pare però si tratterebbe di un momento di infelicità nella sua vita. "La verità è che la vita è una mer*a, c’è poco da fare".

Il rapporto tra Tancredi e Sangiovanni

Recentemente ospite a Raio Deejay, Tancredi ha parlato del suo successo ad Amici e dei rapporti che oggi ha mantenuto con Sangiovanni, vincitore della categoria canto. Tra loro sembra esserci solo stima e affetto reciproco, nessuna competizione malsana: "È un caso che le nostre canzoni abbiano nomi dedicati a città americane", ha spiegato Tancredi. "Tra di noi è tutto a posto, anche dopo Amici…con i ragazzi si è instaurata una bella chimica", ha spiegato mettendo a tacere ogni ipotesi di litigio. Inoltre ha raccontato il cambiamento nella sua vita dopo il talent: "La gente ti riconosce e ti ferma per strada, la tua musica inizia a volare, viene ascoltata da molta più gente e hai più possibilità di venire in radio e fare eventi. Per me é cambiato tutto, da zero a cento".