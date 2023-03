Significato e testo di E si fa bello per te, Jovanotti firma la sigla della MotoGp 2023 Si chiama “E si fa bello per te” la canzone di Jovanotti remixata dagli Ackeejuice Rockers che sarà la sigla del MotoGp di quest’anno.

A cura di Redazione Music

Sarà Jovanotti ad accompagnare gli appassionati di Moto Gp che sta scaldando i motori per l'inizio di questa nuova stagione. Nei giorni scorsi, infatti, è stato annunciato che sarà proprio la canzone "E si fa bello per te", nella versione Remastered 2023 del cantante e degli Ackeejuice Rockers, a fare da sigla al MotoGp 2023 che parte questo fine settimana. A presentarlo è stato lo stesso Guido Meda, voce delle gare, che ha raccontato un aneddoto: "Jovanotti era in sala di registrazione con questo pezzo, assieme al suo produttore, fa il ritornello e dice: ‘Fermo, fermo, questo è perfetto per la sigla della MOTOGP', ci chiamano e in effetti avevano ragione".

Il significato di E si fa bello per te di Jovanotti

"Qui non si vive al rallentatore, cassa che spinge come un motore" canta Jovanotti in questa canzone di cui ha creato 10 remix di altrettanti producer scegliendo quella degli degli Ackeejuice Rockers, come sigla da dare alla Moto Gp. La canzone parla dell'importanza della scoperta: "Questi giorni passati A esplorare pianeti A cercare forme di vita Per sentire meglio la vita". Il basso che suona, la "danza di elementi: Acqua terra aria fuoco e fiamma" alla ricerca di "una terra al di là dell'arcobaleno dove essere liberi".

Il testo di E si fa bello per te

Questi giorni passati

A esplorare pianeti

A cercare forme di vita

Per sentire meglio la vita

Danzatori, scienziati

Santi, pazzi e poeti

Cercatori di stati di estasi

Che non siano parentesi

Ma il centro del bersaglio

Il bello di uno sbaglio

È che ti fa scoprire quello che

Non sapevi di cercare

Per esempio una terra

Al di là dell'arcobaleno

Dove essere liberi

Oh yeah

Niente di meno

Qui non si vive al rallentatore

Oh-oh-oh-oh-oh

Cassa che spinge come un motore

Oh-oh-oh-oh-oh

A energia solare

Cielo che si specchia nel mare

E si fa bello per te

E si fa bello per te

Qui non si vive al rallentatore

Oh-oh-oh-oh-oh

Cassa che spinge come un motore

Oh-oh-oh-oh-ohOh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-ohOh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Come un ballerino di tango

Dritto in mezzo alla pista

Con lo sguardo affilato come una lama

È terra di conquista

La notte che si scioglie nel giorno

Solo andata

Sola andata

Solo andata

Mai ritorno

Le meduse in acqua che si lasciano

Trasportare nomadi dalle correnti

Le parole in bocca che si formano

Pronte a prendere la scia dei venti

Senti i bassi in aria che si spandono

Sono onde evanescenti

Che fanno vibrare le molecole

È un'eterna danza di elementi

Acqua terra aria fuoco e fiamma

Radio in FM e raggi gamma

Treni pieni all'alba di occhi lucidi

Che hanno visto notti illuminate

Dai disegni in aria stroboscopici

Chiusi dentro ai bunker antiatomici

A cielo aperto

Di un mistero

Di un concerto

Qui non si vive al rallentatore

Oh-oh-oh-oh-oh

Cassa che spinge come un motore

Oh-oh-oh-oh-oh

A energia solare

Cielo che si specchia nel mare

E si fa bello per te

E si fa bello per te

Qui non si vive al rallentatore

Oh-oh-oh-oh-oh

Cassa che spinge come un motore

Oh-oh-oh-oh-ohOh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-ohOh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-ohE si fa bello per te

E si fa bello per te

E si fa bello per te

E si fa bello per te

Troveremo una terra al di là dell'arcobaleno

Dove essere liberi

Oh yeah

Niente di meno

Niente di meno

Niente di meno

Dove essere liberi

Al di là dell'arcobaleno