Sarà Usher il protagonista dell’Halftime del SuperBowl, lo spettacolo musicale più atteso negli Usa Usher è stato scelto come l’artista che si esibirà nell’HALFTIME SHOW del Super Bowl 2023.

A cura di Redazione Music

Usher (Kevin Winter/Getty Images for iHeartRadio)

È Usher l'artista che suonerà durante l'Halftime Show dell'Apple Music Super Bowl LVIII che si terrà domenica 11 febbraio 2024 presso l'Allegiant Stadium di Las Vegas (Nevada). Il cantante, uno dei più influenti della storia dell'R'n'B, è il prescelto per quello che è uno degli appuntamenti musicali più importanti d'America nonché il più seguito al mondo: ogni anno, infatti, viene scelto un artista o un gruppo di artisti per preparare lo spettacolo che il pubblico vedrà proprio nell'halftime del più importante evento sportivo statunitense e che ogni anno è seguito da milioni di persone, diventando uno spettacolo a se stante.

Commentando l'annuncio il cantante ha detto di aver realizzato uno dei sogni della sua vita: "È l'onore di una vita poter finalmente realizzare una performance al Super Bowl e toglierla dalla mia lista dei desideri. Non vedo l'ora di portare al mondo uno spettacolo diverso da tutto ciò che hanno visto di me prima", ha detto USHER. "Grazie ai fan e a tutti coloro che hanno reso possibile questa opportunità. Ci vediamo molto presto". Usher è uno degli artisti più influenti della musica americana e internazionale, autore di un album leggendario come "Confessions" del 2004, con oltre 80 milioni di album venduti in tutto il mondo, e 8 Grammy Awards. nel tempo, poi, Usher ha allargato i propri interessi alla recitazione e all'imprenditoria oltre a essere stato giudice di The Voice USA a cui si aggiunge la sua attività da filantropo, impegnandosi per i giovani delle comunità svantaggiate e partecipando a progetti di sensibilizzazione per sconfiggere la povertà, difesa del pianeta e una maggiore equità.

"Usher è un'icona la cui musica ha lasciato un segno indelebile nel panorama culturale durante tutta la sua carriera, non potremmo essere più entusiasti di vederlo come headliner dell'HALFTIME SHOW di Apple Music Super Bowl di quest'anno – ha dichiarato Seth Dudowsky, Responsabile Musica della NFL -. Non vediamo l'ora di lavorare con USHER, Roc Nation e Apple Music per portare ai fan un altro Halftime Show da record", mentre JAY Z – rapper tra i più importanti e fondatore della Roc Nation – lo ha definito "artista e showman per eccellenza. Fin dal suo debutto all'età di 15 anni ha tracciato il suo percorso unico. Oltre al suo canto impeccabile e alle sue eccezionali coreografie, USHER mette a nudo la sua anima. Il suo straordinario percorso lo ha portato su uno dei palcoscenici più grandi del mondo. Non vedo l'ora di vedere la magia". Negli ultimi anni tra i protagonisti dell'Halftime ci sono stati Rihanna che è stata la protagonista dello spettacolo più visto di sempre, ma anche Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar, poi The Weeknd e Shakira, Jennifer Lopez, J Balvin, Bad Bunny.