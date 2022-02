Sanremo alla conquista del mondo: Mahmood e Blanco, ma anche Irama, Elisa e LRDL tra i più ascoltati Non solo Mahmood e Blanco, ma anche Irama, La Rappresentante di Lista ed Elisa nella top 10 della classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify nella settimana di debutto.

A cura di Francesco Raiola

Di Mahmood e Blanco abbiamo già detto, la loro "Brividi", infatti, è la canzone più ascoltata al mondo su Spotify nella settimana di debutto, ma oltre a loro sono altri tre gli artisti italiani e sanremesi, nello specifico, ad aver conquistato la top 10 della classifica speciale della piattaforma streaming svedese. L'Italia, insomma, continua a piazzare artisti tra i più ascoltati al mondo, una dinamica che in passato abbiamo visto soprattutto nella classifica degli album, in particolare quelli di Salmo, Marracash, Guè Pequeno, ma anche Rocco Hunt e Blanco. Questa volta, però, sta succedendo con le canzoni con cui i vari artisti si sono presentati sul palco del Festival di Sanremo appena concluso, a conferma di come nel triennio di Amadeus, il conduttore e direttore artistico sia riuscito nel suo intento, ovvero scegliere canzoni che riescano a unire gusto a piacere radiofonico (e streaming).

Dopo la valanga Maneskin, quindi, l'Italia sta vivendo una sorta di rinascita internazionale, per adesso con un bacino prevalentemente nazionale, ma chissà che questa visibilità non porti anche un pubblico straniero a interessarsi alle cose prettamente italiane. L'Eurovision, ovviamente, potrà avere anche un effetto megafono almeno per quanto riguarda "Brividi", la canzone vincitrice del Festival e che rappresenterà l'Italia nella prossima edizione che si terrà dal 10 al 14 maggio a Torino. Mahmood è un nome già noto al pubblico internazionale, grazie al successo di "Soldi" che ebbe un successo che andò ben oltre le aspettative, portando il cantautore italiano a tenere concerti in tutto il mondo. Questa conferma potrebbe dare un vantaggio al cantante, forte anche della co-presenza di Blanco che sul palco dell'Eurovision non sfigurerà, anzi.

Con oltre 3 milioni di stream, quindi, Brividi è la canzone più ascoltata al mondo, arrampicandosi anche in quinta posizione della Global Chart di Spotify. Un risultato per nulla scontato, ottenuto grazie al record di ascolti nelle prime 24 ore sulla piattaforma. Ma quella di Mahmood e Blanco non è l'unica a finire in top 10 davanti ad artisti come Juice WRLD, Nicki Minaj e Lil Baby, ma anche Rosalía e Machine Gun Kelly. Gli altri artisti italiani che hanno conquistato la top 10 sono Irama con "Ovunque sarai", ottavo, La Rappresentante di Lista con "Ciao Ciao" al nono posto ed Elisa, classificatasi al secondo posto del Festival con "O forse sei tu", che chiude questa speciale classifica.