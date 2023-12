Sanremo 2024, Amoroso, Geolier e Ghali: ecco gli artisti con più certificazioni di platino e oro Annunciati i 27 (per ora) concorrenti del Festival di Sanremo 2024, andiamo a vedere i numeri degli artisti e le loro certificazioni.

A cura di Vincenzo Nasto

Ghali, Alessandra Amoroso e Geolier

Sanremo 2024 è ufficialmente alle porte: con l'annuncio dei concorrenti da parte di Amadeus nelle scorse ore sul TG1, la kermesse ha ufficialmente inizio. I 27 concorrenti, a cui si aggiungeranno i tre provenienti da Sanremo Giovani, daranno vita a una delle edizioni più eterogenee del Festival. Una delle particolarità dei Festival condotti da Amadeus potrebbero sicuramente essere i numeri, sia in streaming che con certificazioni FIMI, raccolti dai concorrenti dopo le edizioni. Ma facendo un passo indietro, si può notare che c'è già un record di certificazioni di platino per questa edizione, che ne conta 503. A questa misura, rilevata da FIMI GFK, bisogna anche sottolineare che la rendicontazione è partita nel 2010 e si legava già al mercato digitale della musica. Quindi nei numeri raccolti per questa edizione, mancano le rilevazioni della musica fisica di artisti come Fiorella Mannoia, Loredana Berté e i Ricchi e Poveri.

La top 5 dei concorrenti più certificati di Sanremo 2024

In testa alle classifiche degli artisti più certificati al Festival di Sanremo 2024 c'è Alessandra Amoroso con 52 dischi di platino, a cui seguono Ghali e Geolier con, rispettivamente, 50 e 45 certificazioni. Chiudono la top 5 Irama, già sul palco del Festival di Sanremo 2022 con Ovunque Sarai, con 47 dischi di platino e il "debutto" dei Negramaro con 34, che si esibiranno per la prima volta da concorrenti Big e non da ospiti. Uno dei dati più rilevanti del prossimo Festival di Sanremo sarà sicuramente la ridotta presenza femminile, che è possibile notare già nella top 5 con la sola presenza, anche se in testa, di Alessandra Amoroso.

I numeri del Festival e i sei vincitori delle edizioni passate

Il numero totale, per ora, di artiste presenti sul palco del prossimo Festival di Sanremo sale a 8, meno di un terzo del roster completo della kermesse. Al Festival di Sanremo 2024 ci saranno anche sei vincitori di edizioni passate: dall'ormai pluripremiato Mahmood con 29 dischi di platino a Emma Marrone con 32, Il Volo con 9, Francesco Renga che si esibirà con Nek fermo anche lui e 9 e infine i Ricchi e Poveri con una certificazione per Sarà perché ti Amo. La band ligure raggiunge anche le 13 partecipazioni al Festival, sedendosi allo stesso tavolo di Fausto Leali, Claudio Villa e Michele Zarrillo.

La classifica delle certificazioni FIMI dei concorrenti di Sanremo 2024

Alessandra Amoroso: 52 platini Ghali: 50 dischi di platino Geolier: 45 dischi di platino Irama: 47 dischi di platino Negramaro: 34 dischi di platino Emma Marrone: 32 dischi di platino Mahmood: 29 dischi di platino Fred De Palma: 28 dischi di platino Sangiovanni: 27 dischi di platino Gazzelle: 22 dischi di platino Mr. Rain: 18 dischi di platino The Kolors: 11 dischi di platino Rose Villain: 10 dischi di platino Alfa: 10 dischi di platino Fiorella Mannoia: 9 dischi di platino Il Volo: 9 dischi di platino Renga: 9 dischi di platino Nek: 7 dischi di platino Dargen D’Amico: 6 dischi di platino Loredana Berté: 5 dischi di platino Diodato: 4 dischi di platino Il Tre: 4 dischi di platino Angelina Mango: 3 dischi di platino La Sad: 1 disco di platino Ricchi e Poveri: 1 disco di platino