Anna Tatangelo con Bastardo segna la prima di Temptation Island 2023: a chi era dedicato il brano Bastardo di Anna Tatangelo, il singolo con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2011, è ritornato in tendenza grazie alla prima puntata di Temptation Island 2023. Il brano non ha niente a che fare con Gigi D’Alessio, bensì con un vecchio amore che non voleva facesse la cantante.

A cura di Vincenzo Nasto

Anna Tatangelo e Gabriela di Temptation Island 2023

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bastardo, il singolo di Anna Tatangelo presentato al Festival di Sanremo 2011, è ritornato in tendenza su TikTok e Twitter nelle scorse ore. Il motivo? La prima puntata di Temptation Island 2023, il reality di Canale 5 che dopo due anni di stop è tornato nelle scorse ore, condotto da Filippo Bisciglia. Infatti, uno dei primi scontri nella casa, avvenuto tra la coppia composta da Gabriela e Giuseppe, ha visto la giovane ragazza ripetere, in maniera continua, il termine "bastardo" indirizzato al suo fidanzato.

La mimica facciale, l'espressione e la rabbia con cui Gabriela ha ripetuto il termine, ha ricordato l'esibizione di Anna Tatangelo sul palco del Festival di Sanremo 2011, quando, allora 16enne, la giovane cantante descriveva una storia finita male quando era adolescente, ma dedicandola, in quel momento a chi non voleva facesse la cantante, come dichiarato al magazine Newsmag. Niente a che vedere con Gigi D'Alessio insomma, come qualcuno ha pensato ascoltandola. La produzione ha scelto, non a caso, di usare la canzone didascalicamente come sottofondo proprio per quella scena.

Di chi parla Bastardo di Anna Tatangelo

A 24 anni, Anna Tatangelo partecipa per la sesta volta al Festival di Sanremo con Bastardo, una ballad pop scritta con Valentina D'Agostino e con Adriano Pennino direttore d'orchestra. Lo stesso Pennino, insieme a Gigi D'Alessio collaborerà alla produzione di Progetto B, il quinto album della cantante pubblicato il 16 febbraio 2011. Bastardo, come confessato dalla stessa autrice, racconta una storia d'amore che si è interrotta e che continua a lasciare strascichi nella nella sua vita. Tatangelo dopo esser stata conquistata e abbandonata, ha dedicato la canzone a chi non voleva facesse la cantante, quando aveva solo 16 anni, dopo la vittoria del Festival di Sanremo, sezione Giovani, con Doppiamente fragili.

Lo scontro tra Gabriela e Giuseppe a Temptation Island 2023

La prima puntata di Temptation Island 2023, il format di Canale 5 che ritorna in prima visione dopo due anni di stop, ha mostrato già il primo scontro di una coppia all'interno della trasmissione. I protagonisti sono Gabriela e Giuseppe, fidanzati da 7 anni e che hanno deciso di partecipare alla trasmissione dopo che la giovane donna aveva scoperto l'iscrizione del fidanzato a un sito di incontri. Nella sezione clip della puntata, Gabriela osserva le prime immagini di Giuseppe all'interno del programma, in cui il ragazzo mostra apertamente i motivi che l'allontanano dalla partner: "Non sono sicuro che una famiglia con lei, adesso, sia quello che voglio quello dalla vita". La reazione di Gabriela non tarda ad arrivare, in maniera furiosa: "È un bastardo, un uomo di m…da". La reiterazione del termine "bastardo" è stata ripresa in un video su TikTok, in cui si contano 16 ripetizioni di Gabriela, oltre al brano di Tatangelo, utilizzato in due clip dalla produzione di Canale 5.

Il testo di Bastardo

C'è una ragione di più

L'hai detto, ma che bravo

Ma questa parte di te

Davvero la ignoravo

Non me l'aspettavo davvero

È come bere il più potente veleno

È amaro

Non recuperare ti prego

Tanto più parli e ancora meno ti credo

Peccato

Lascia al silenzio la sua verità

Aspetta

Voglio dirti quello che sento

Farti morire nello stesso momento

Bastardo

Voglio affrontarti senza fare un lamento

Voglio bruciarti con il fuoco che ho dentro

Per poi vederti cenere

Bastardo

Far soffiare su di te il vento

Io spezzata in due dal dolore

Mentre ti amavo tu facevi l'amore

Per gioco

Lasciami sognare la vita

L'hai detto tu: "Quando è finita, è finita"

Io vado

Chissà se un giorno poi mi passerà

La rabbia che porto nel cuore

Voglio dirti quello che sento

Farti morire nello stesso momento

Bastardo

Vedere gli occhi tuoi in un mare profondo

Farti affogare nei singhiozzi del pianto

E spingerti sempre più giù

Bastardo

Ma purtroppo tocca a me

Soffrire, gridare, morire

Tu

Hai preso senza dare mai

Noi

La cosa che non vuoi

Maledetto sporco amore

Voglio dirti quello che sento

Farti morire nello stesso momento

Bastardo

E poi vederti cenere

Bastardo

Ma purtroppo tocca a me

Soffrire, gridare, ti amo bastardo