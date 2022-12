Paola e Chiara tornano a Sanremo 26 anni dopo, nel 1997 avevano vinto con Amici come prima Tra i colpacci di Amadeus per Sanremo 2023 ci sono certamente Paola e Chiara, che certificano qui la loro reunion. Nel 1997 le due sorelle sorprendevano l’Italia con la loro Amici come prima, vincendo tra le Nuove proposte.

A cura di Andrea Parrella

Paola e Chiara sono tornate e lo fanno nel modo più eclatante, da quel palco di Sanremo che le aveva di fatto battezzate artisticamente con la vittoria tra le Nuove Proposte del 1997. Amici come prima, la canzone con cui Paola e Chiara Iezzi iniziarono un percorso che le ha viste attraversare più di 15 anni di musica, mettendo a segno grandi successi discografici. Con l'annuncio dei Big di Sanremo 2023 da parte di Amadeus, che conferma il loro ritorno a Sanremo 2023, Paola e Chiara mettono il sigillo sulla loro reunion, già preannunciata nei mesci scorsi. A 26 anni dalla prima volta, saranno di nuovo su quel palco.

Lo scioglimento nel 2013

Nel 2013 avevano deciso di mettere fine al loro sodalizio artistico, con motivazioni che poco avevano a che fare coi rapporti personali, come avevano spiegato chiaramente alludendo a limiti di mercato per il loro progetto: "L’affetto personale tra noi non è mai mancato, abbiamo avuto le nostre difficoltà come tutti quando si separano, le separazioni non sono mai facili – aveva spiegato Paola Iezzi mssi fa sui social – Ma l’affetto non è mai stato in discussione. È stato lo stress per il lavoro, per non essere capite, per essere rifiutate da tutte le radio sempre. Abbiamo fatto dieci anni da indipendenti che sono stati abbastanza hardcore, ogni singolo che portavamo in radio ci veniva letteralmente tirato in testa".

Gli anni Novanta trionfano a Sanremo

La mancata assistenza da parte delle radio, sobbarcandosi i costi di produzione di ogni singolo disco, ha portato al punto di rottura poi negli anni successivi alla popolarità. Sempre Iezzi: "Abbiamo deciso di chiudere perché c’era talmente tanta tensione, talmente tanto nervosismo, che non ce la facevamo semplicemente più a tenere botta. Anche tra di noi c’era troppa tensione, difficoltà, non viaggiavamo più allo stesso ritmo". Nomi di punta del quarto Sanremo di Amadeus, Paola e Chiara rappresentano insieme agli Articolo 31 e Gianluca Grignani una quota anni Novanta che detterà la linea di questo Festival.