‘O Mar For è davvero per tutti: il ritornello è stato tradotto anche nella Lingua dei Segni ‘O mar for, iconica sigla della serie tv Mare Fuori, arrivata alla terza stagione, è stata tradotta nella Lingua dei Segni dalla performer Giulia Clementi.

A cura di Vincenzo Nasto

Matteo Paolillo e Giulia Clementi, Interprete e Performer Lis

La terza stagione di Mare Fuori ha raggiunto uno dei punti più alti della sua popolarità televisiva, agevolato anche da un racconto musicale che ha nella sua sigla uno dei successi più affermati. Infatti, ‘O mar for, scritta dal compositore Stefano Lentini con Lolloflow e Raiz e cantata da Icaro, nome d'arte di Matteo Paolillo, è diventato uno dei mantra più ricorrenti sui social, soprattutto su TikTok, dove la canzone è stata utilizzata in più di 100mila video. Il brano, nelle ultime ore, è stato anche tradotto, almeno nella parte del ritornello, nella Lingua dei Segni dall'interprete e performer Lis Giulia Clementi.

La traduzione nella Lingua dei Segni di ‘O mar for

Sulla sua pagina Instagram, l'interprete ha pubblicato un video che la ritrae con il brano in sottofondo, mentre recita nel linguaggio dei segni la canzone ‘O mar for, sigla ufficiale della serie. Nel post, oltre a descrivere il tema della serie tv agli utenti, Giulia Clementi ha voluto specificare cosa ha "segnato" del brano, il ritornello: "Ho scelto di segnare il ritornello utilizzando i segni Mare/Fuori per rispettare il titolo iconico della canzone". Non è la prima volta che Clementi si lancia nella traduzione nella Lingua dei Segni di brani in tendenza: basta fare solo guardare i post fissati in alto sul suo profilo Instagram, per assistere a 90 minuti di Salmo, Love Today di Mika, ma anche I Love you baby di Jovanotti.

Il successo musicale di Mare Fuori

Ma non si ferma al singolo/sigla della serie ‘O mar for il successo musicale della terza stagione di Mare Fuori, anzi. L'introduzione nel cast di Giulia Crazy J, interpretata dall'attrice Clara Soccini ha dato nuovi spunti musicali alla serie, con la pubblicazione dei singoli Origami all'alba: ma non si ferma qui. Perché all'interno del cast, e non solo come autore dei brani, c'è anche Raiz, frontman degli Almamegretta. L'autore, per la terza stagione della serie, in cui interpreta Don Salvatore Ricci, il padre di Ciro e Rosa Ricci, ha dato la propria voce al singolo Ddoje Mane. Tutti i brani contenuti nella serie tv, sono stati raccolti in una playlist su Spotify.