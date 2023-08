Nick Jonas cade in una botola durante il concerto dei Jonas Brothers: il video e le condizioni Al TD Garden di Boston, i Jonas Brothers si sono esibiti per il loro nuovo tour dopo l’uscita di The Album: durante Sail Away, Nick Jonas è caduto in una botola, rischiando di farsi molto male.

Lo scorso 12 agosto è cominciato il nuovo tour dei Jonas Brothers: dopo anni di silenzio, Nick, Jonas e Joe hanno deciso di intraprendere un avventura che li porterà nei prossimi 18 mesi in un viaggio lungo il Nord America e l'Europa. Dopo la prima data nello Yankee Stadium di New York, nelle scorse ore i Jonas Brothers sono volati a Boston, dove si sono esibiti in una delle arene più importanti degli Stati Uniti: il TD Garden. Il trio, che ha deciso di riproporre i brani più famosi dei loro cinque album durante il tour, hanno avuto una splendida cornice di pubblico, ma anche un piccolo inconveniente durante l'esibizione. Sul palco del TD Garden infatti, Nick Jonas ha rischiato di farsi molto male, dopo essere caduto in una botola sul palco durante l'esibizione con Sail Away. Fortunatamente, come mostra il video della creator @kaylaskeytothekingdom, Nick Jonas si rialza dopo pochi secondi, continuando a intonare la melodia della canzone contenuta nell'ultimo disco The Album.

Nel giorno del compleanno di Joe Jonas, con i festeggiamenti arrivati sul palco del TD Garden di Boston e con quelli che sarebbero arrivati dopo l'esibizione, il concerto dei Jonas Brothers poteva essere interrotto da una brutta caduta capitata a Nick Jonas. Come ripreso da alcuni video su TikTok, il cantante si avvia sul lato destro del palco, dove sono presenti alcune botole nel pavimento. Nei video postati sulla piattaforma cinese, si intravede un uomo della sicurezza che cerca ripetutamente di avvertire il cantante della presenza di una botola, ma Nick Jonas sembra concentrato a esibirsi sulle note di Sail Away, allontanandosi anche dal centro del palco dove si esibiscono i fratelli con la chitarra. Dopo aver raggiunto il bordo della sezione a destra del palco, il cantante cerca di passeggiare all'indietro, tentando di recuperare la posizione dei fratelli sul palco, ma cade in una delle botole, appoggiando solo la gamba sinistra sul palco e affondando con la destra.

Ciò che potrebbe sembrare la tipica scena di un infortunio sul palco, sorprendentemente, vede uscire illeso Nick Jonas che si rialza, avviandosi verso i fratelli che sorridono per la sua caduta, dopo essersi sincerati delle sue condizioni. Prima dell'impatto, un uomo della sicurezza aveva cercato di afferrargli anche la gamba, un vano tentativo di salvarlo dalla caduta. Il concerto è poi continuato sulle note di Sail Away, registrando l'ennesimo bagno di folla per la band, che volerà adesso il prossimo 19 agosto in Canada, per uno spettacolo a Toronto. Lo spettacolo a Boston è stata anche l'occasione per festeggiare il 34esimo compleanno di Joe Jonas, che ha voluto ringraziare i fan con il suo ultimo reel su Instagram: "Ho festeggiato il mio compleanno a Boston con 19.000 dei miei amici più cari".